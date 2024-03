Termínele a la tusa

Viva el duelo, pero no se quede en él. Aprenda a acabar el dolor que causa el desamor, siga las recomendaciones que dan los expertos en sicología.

Solo quienes lo han vivido saben cómo es estar ‘entusado’, ‘despechado’ o sufrir por un amor que lo dejó, pero ¿cuánto tiempo dura llorándole a ese amor que se fue?

Es normal que tenga que sufrir el duelo después de que todo terminó, sin embargo no debe excederse en ese sufrimiento, pues recuerde que la vida continúa y por más amor que haya sentido por él o ella, usted vale más.

Atrás quedaron las ideas de ‘un clavo saca otro clavo’ o ‘el mal de amor se cura con licor’, es momento de terminarle a la tusa, seguir adelante porque seguramente un nuevo amor aparecerá.

Como recomiendan los expertos en sicología, si este despecho se ‘está saliendo de sus manos’, es mejor que busque la ayuda de un terapeuta que lo guíe en cómo seguir adelante.

Pero si quiere intentarlo solo, especialistas en el área de sicología brindan algunos consejos para terminarle a la tusa.

Olga Susana Otero A.



Sicóloga



“Lo principal es revisar qué es lo que duele de la finalización o no continuación de la relación, por ejemplo si es sentirse abandonada, burlada, engañada o inferior, esto es básico para contactar el origen de la herida que se produce con la nueva experiencia de terminación de la relación que se tenía”, afirma la sicóloga.



Asimismo, explica que “a menudo esos dolores intensos traen inconscientemente un recuerdo de experiencias pasadas con las figuras maternas y paternas, e incluso penas de los abuelos que han sido heredadas para solucionar en esta generación”.



“Un verdadero duelo dura dos años y se avanza en espiral rabia, tristeza, deseo de venganza, ira, rabia, tristeza y dolor. El dolor más grande es morir dentro del alma del otro, eso es lo que más duele”, agrega.



Si es no es capaz de superar el duelo del desamor solo, la mejor forma para terminarle al dolor que causa el desamor, aconseja la experta en sicología es acompañarse de un terapeuta para crecer durante la experiencia”.





Ana Juliana Becerra



Sicóloga



“Hay que hacer duelo cuando hay una pérdida significativa y obviamente puede tardar mucho tiempo, pero si toma una actitud más acorde de lo que tiene que ver con terminar una relación, lo logrará.



Se deben hacer las tareas que hay en duelo, asumirlas. La demora es aceptar la pérdida, pensar que no encontrará uno igual al que perdió, cuando se está en esa pelea interna y permanece en vínculos con esas persona, mantiene los recuerdos, no corta del todo la comunicación con esa persona, es más difícil cerrar esos ciclos y más fácilmente cederá.



Lo recomendable es reubicar a la persona que se va, de lo contrario seguirá siendo el novio platónico así él no sepa, lo mantendrá idealizado y es lo que no me permite pasar la página, conocer nuevas personas y continuar con la vida”.