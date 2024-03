Expertos advierten que más molimiento no es sinónimo de hipertrofia aumento de masa muscular o de hacer mejor el ejercicio. En esos casos es necesario diferenciarlo de una lesión muscular.

¿Qué hacer para no amanecer agotado después del ejercicio? (Foto: COLPRENSA/VANGUARDIA LIBERAL)

El deportólogo Jorge Palacio advierte que se debe descartar una contractura o un desgarro si durante el ejercicio se experimenta un dolor intenso que limita la funcionalidad, “pero si le aplican una carga de ejercicio y esa molestia aparece progresivamente y dura de tres a cuatro días, es molimiento por ser un proceso inflamatorio”.



El molimiento es una lesión en las fibras musculares causadas por el ejercicio regular o por uno nuevo. Para explicar este fenómeno existen muchas versiones sobre sustancias que produce el cuerpo y genera el dolor, sin embargo, lo que sí queda claro es que estar molidos no es producto de acumulación del ácido láctico, esa sustancia caracterizada por ser un deshecho metabólico que producen los ejercicios de alta intensidad.



Para Guillola González, profesional en actividad física y deporte, en la aparición de este dolor influyen muchas cosas, “si la persona durmió o se alimentó bien, si se hidrató, porque esa es una causa de mucha fatiga y calambres. Si cumplió con esos requisitos, realizó de forma adecuada el ejercicio e hizo las cosas debidamente, es normal que ese dolor aparezca porque se está forzando al músculo a que rompa miofibrillas al hacer un esfuerzo. Sin embargo, sentirlo por más de dos días es lesión, no molimiento. Cuando se sobrepasan los esquemas de no poderse levantar o realizar las actividades diarias normales ya hay lesión”.



¿Cómo recuperarse?



Antes que hablar de cómo se enfrenta el molimiento, lo mejor será saber cómo prevenirlo. Los especialistas hablan de un buen sueño, alimentación saludable, hidratación antes, durante y después del ejercicio, calentamiento previo, movimientos articulares y estiramiento. Además, asegurarse que la actividad física está acorde con las capacidades particulares”.



Adicionalmente, Guillola recomienda luego de entrenar, hacer estiramiento, que no debe ser doloroso ni causar molestia y debe hacerse de manera relajada, con buena respiración. Otro consejo es recuperar los músculos y disminuir la fatiga consumiendo una porción moderada de carbohidratos complejos y una proteína. Tomar un baño frío y otro caliente, gracias a las propiedades vasoconstrictoras del primero y vasodilatadoras del segundo. También está la opción de acudir a masajes o tomar algún tipo de analgésicos. Para volver a ejercitarse, trabaje un grupo de músculos diferentes a los que le duelen para descansarlos y, a la vez, permitirles que crezcan o se logre el objetivo propuesto .