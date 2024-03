Con tanta información que circula hoy, y en tiempos en que no hay claridad entre si es mejor ser estricto a la manera antigua o liberal de manera avanzada en el tiempo, los padres pueden verse abrumados a la hora de escoger las pautas de crianza adecuadas. Sin embargo, existen algunas claves que podrían ayudarles a encontrar un equilibrio.

Ser buen padre puede resultar una tarea titánica y existe siempre el riesgo que de manera externa -e incluso por parte de los propios hijos- se vea una falla o exista una insatisfacción que puede llevar a sentir frustración ante la educación que se da a los hijos e hijas.

La llegada de las nuevas tecnologías y la abundancia de manuales, guías y recetas pueden confundir a los padres sobre las pautas de crianza que se deben dar a los hijos. Sin embargo, expertos coinciden en que hay unas claves que podrían darles a los padres alguna orientación para hallar el equilibrio entre ser un padre estricto o estar a la vanguardia.

El psicólogo clínico Luis Manuel Estalayo Martín, señala que ser un buen padre es “aquel que se implique activamente en la crianza de su hijo asumiendo una función afectiva y normativa, favoreciendo su proceso de autonomía y ayudándole en la adquisición de una identidad”.

No siempre resulta fácil, pero los expertos coinciden en que el amor, el respeto y las normas claras, son un buen punto de partida.

10 CLAVES PARA SER BUENOS PADRES

El National Responsible Fatherhood Clearinghouse, una de las organizaciones más reconocidas internacionalmente en el tema de escuela para padres, ofrece 10 consejos para ser buenos padres:



1 . Dedíquele tiempo a sus hijos: haga un plan de juegos, salidas, comidas y pasatiempos que pueda compartir con sus hijos e hijas. Son los momentos que ellos más recordarán. Empiece desde que están pequeños. Si deja para organizar estas actividades cuando son ya adolescentes, encontrará más resistencia.



2 . Demuestre su afecto: se dice que en Santander, por ejemplo, la cultura del trato familiar es más seca y distante que en otras regiones, pero no es razón suficiente para no decirle a sus hijos que los ama. Al hacerlo, ellos se sentirán más seguros, aceptados y con mejor autoestima.



3 . Cree un ambiente de amor y respeto: así los hijos e hijas no verán en su hogar un caos del que necesitan escapar o un lugar que no los estima lo suficiente.



4 . Aproveche cada oportunidad para compartir con ellos: no deje pasar las horas de comida, los momentos de llevarlos al colegio o fines de semana para hablar con ellos.



5 . Comuníquese en forma positiva: sin insultos y sin recalcar sus defectos o desaciertos. Escuche a sus hijos y preste atención a sus historias.



6 . Lea con tus hijos: la lectura les permitirá regular mejor sus emociones y es una garantía para que encuentren mayores herramientas para triunfar en la vida.



7 . Disciplínelos con amor y paciencia: es importante poner reglas claras, justas y razonables. Cumplirlas usted mismo y hacerlas cumplir con amor.



8 . Enséñeles con su ejemplo: no podrá disciplinar a sus hijos e hijas si usted mismo no sigue sus propios consejos o reglas. Muéstrese ante ellos de forma honesta.



9 . No los sobreproteja. Déjelos vivir. No significa que no les preste atención o esté pendiente de ellos, significa que deben tomar sus propias decisiones sobre los temas trascendentales de sus vidas.



10 . Cree memorias, guárdelas y compártalas con ellos: aproveche la tecnología para crear un lazo que los una y no que los separe.





Annie de acevedo



Neuropsicóloga. Autora de ‘El secreto de los buenos padres’, su más reciente publicación.



¿Cuál es el secreto para ser un buen padre?



“El secreto es el producto de varias fórmulas ganadoras. La primera es la disciplina con el amor: hay que tener disciplina, pero siempre amorosamente. Ser un papá o una mamá moderna, de esta época. Como papá hay que saber todo lo que existe, porque si uno no conoce el internet, ni las nuevas formas de comunicación, entonces uno es un padre obsoleto. Uno debe ser un padre de vanguardia para acompañar así a su hijo y guiarlo al mundo que está entrando”.



¿Cómo salvaguardar esas diferencias generacionales entre padres e hijos?



“Los papás siempre han estado pasados de moda. Lo que pasa es que con esta generación tecnológica ha sido como más visible y más grande. Pero cada día nos vamos adaptando y los padres saben cada vez más de tecnología. Tenemos que acercarnos a ellos, acercarnos a su mundo, entrar a ganar la cooperación de ellos sería la manera de cerrar la brecha un poco”.



¿Cómo considera la educación que le estamos dando a nuestros hijos?



“La educación sí que está pasada de moda. Los docentes están un poco atrasados porque no conocen cómo funciona el cerebro. El colegio debe ser mucho más flexible. La evaluación sin estrés es muy importante. Hablar con otro recién uno aprende un concepto nuevo es muy importante. La educación se está atrasando entonces con relación a los avances científicos. Necesitamos un colegio más dinámico, que permita más colaboración, movimiento, flexibilidad, que maneje el conocimiento con temas. Los jóvenes no se identifican con los temas que ven en los libros”.



¿Cómo pueden los padres superar la sensación de que han fracasado cuando los hijos tienen problemas en su vida como anorexia o drogas?



“Hay que buscar soluciones. Cuando uno tiene un hijo con anorexia, pues se trata de un problema de ansiedad y de un mayor problema con los padres, una relación que no logra ser buena para las niñas y niños. Hay que ir a terapia. Hoy los niños se autoflagelan, se suicidan. Esta generación no valora la vida de la misma forma. Es una vida más virtual. Hay mucha ausencia de padres. Se han preocupado por trabajar y darle a sus hijos cosas materiales y no por enseñarles valores”.



¿Por qué es importante que los padres sepan cuáles son las claves para ser mejores padres?



“Porque los padres tienen que estar en la jugada. Existe una concepción errada de que darles todo lo que quieren a los hijos o si ellos saben de tecnología, o hablan como adultos, es lo mejor. Y eso no es correcto. No podemos dejar que los niños crezcan a destiempo, los niños tienen que seguir siendo niños. No pueden ver televisión a toda hora. Tenemos que volver a encuadrar. Como padres debemos retomar el mando. Estamos llamados a guiar y a enseñar a nuestros hijos cómo se entra en el mundo de los adultos. Si los padres no se ponen al día, vamos a tener una generación malcriada y fallida”.