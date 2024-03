En dónde está la felicidad

Paradójicamente, para Rafael Santandreu, psicoterapeuta español y autor de Las gafas de la felicidad, la relación con su profesión fue un asunto de odios y amores.

¿Cuál es el elemento clave de la felicidad? (Foto: Archivo/VANGUARDIA LIBERAL)

Cuando terminó su carrera acabó por no creer en la psicología, la consideraba una ciencia demasiado joven, sin conceptos muy claros sobre los cambios de la mente en la gente. Sin embargo, una fuerte crisis personal, a eso de los 25 o 26 años, lo llevó a cambiar por completo la visión sobre su profesión.

La solicitud de escribir un artículo sobre Albert Ellis, el padre de la psicología cognitiva y la lectura de un libro, le hicieron click para identificar que ocurría en su interior. “Comprendí cómo había hecho para ponerme mal y qué tenía que hacer para ponerme bien, fue increíble. Se produjo un cambio en mí muy fuerte, me quité el peso de encima y fue tan espectacular el cambio, que decidí que me dedicaría a eso para el resto de mi vida y eso es lo que hago”.

Actualmente, además de atender pacientes, Santandreu es autor de varios libros sobre fortaleza emocional. En su paso por Colombia habló de su más reciente lanzamiento Las gafas de la felicidad.

¿Qué es la felicidad?

“Es una estado mental donde gozas de las pequeñas cosas de la vida, de todo lo que te rodea, del aire, de los colores y no te quejas en absoluto de lo que no posees. Cuando estás en ese estado mental de bienestar interior, de alegría, de descubrimiento, de agradecimiento con la vida, eres muy feliz. La fuente verdadera del estrés está en la cabeza, en la mente. Nos exigimos demasiado a nosotros mismos, nos exigimos hacerlo todo bien o muy bien y eso es absurdo, nos exigimos tener muchas cualidades y eso no sirve para nada. Si dejamos de exigirnos a nosotros mismos y a los demás, la vida en las ciudades modernas sería muy tranquila. Somos nosotros los que nos metemos una presión exagerada con todo lo que hacemos, en vez de disfrutarlo, estamos cargados de necesidades. Hay que realizar ejercicios de reflexión, de debate contigo mismo para eliminar esa tensión y esas necesidades”.

¿Y la tristeza?

“Hay varios tipos de infelicidad. Es producto de tener la mente del mono loco como dicen los budistas. A veces los vemos en un árbol y no paran de dar botes como locos porque van buscando siempre una rama mejor. Si somos infelices es porque nos creamos cierta expectativa, necesidades diferentes en vez de darnos cuenta que tenemos todo para ser felices”.

¿Cuál es el elemento clave de la felicidad?

“Todo radica en nuestro diálogo interno, en lo que nosotros nos decimos cuando nos suceden las adversidades. Ya lo había dicho Epicteto, el filósofo griego, “no nos afecta lo que nos sucede sino lo que nos decimos acerca de lo que nos sucede”. Se trata entonces de cambiar, estamos llenos de dos problemas: la terribilitis y la necesititis. La terribilitis es la tendencia a decir de ti mismo que cualquier pequeña adversidad es terrible, el fin del mundo, la guerra nuclear. Y la necesititis es la creencia de que necesitas muchas cosas para estar bien. Tenemos que copiar un modelo de fortaleza que para mí es San Francisco de Asís, decía: “cada vez necesito menos cosas y las pocas que necesito, las necesito muy poco”. Todos los seres humanos que hay sobre la tierra solo necesitan agua y un sánduche para pasar el día y ser inmensamente felices, esas son las únicas necesidades que existen, todo lo demás no”.

¿Felicidad es también renunciar a lo material?

“Es renunciar mentalmente, es renunciar si tienes que renunciar es decir, si tengo una casa y la pierdo no voy a soltar una lágrima porque se que nada necesito para ser muy feliz. También hay que renunciar a los bienes inmateriales, esos son peores, como la necesidad de tener pareja, de ser extrovertido, de tener hijos, es igual de estúpido necesitar tener hijos y necesitar tener un Ferrari. Hay que estar mal de la cabeza para pensar que necesitas eso para ser feliz”

¿Por qué mirar la felicidad con gafas?

Como dije, no nos afecta lo que nos sucede sino lo que nos decimos acerca ello. Cuando estás fuerte a nivel emocional, las adversidades las ves como minucias y ves que la vida está llena de abundancia, de oportunidades . La visión de la persona neurótica es la de la queja, la de que no puede ser feliz. En la visión emocional de las personas fuertes sobran brazo, piernas, salud.

Es una visión que se puede aprender .