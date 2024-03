Ocho pesadillas sexuales que no solo le ocurren a los famosos

No solo a famosos como Paris Hilton o Kim Kardashian les puede ocurrir una situación tan nefasta como que su video sexual con su novio termine visto por miles en Internet.

En estos tiempos de cambio y apertura hacia la diversidad, más vale estar preparado para lo que sea. (Foto: Colprensa, El País/VANGUARDIA LIBERAL)

Compartir

En estos tiempos de cambio y apertura hacia la diversidad, más vale estar preparado para lo que sea. (Foto: Colprensa, El País/VANGUARDIA LIBERAL)

A cualquier persona le puede ocurrir, en estos tiempos de redes sociales e información que reposa en la nube.

Tampoco son los famosos de Hollywood los únicos que terminan su matrimonio por un desliz como tener sexo con la niñera de sus hijos, como le pasa a Ben Aflleck; o porque uno de los dos descubre que siempre quiso pertenecer a otro sexo, como Bruce Jenner. En estos tiempos de cambio y apertura hacia la diversidad, más vale estar preparado para lo que sea.

También hay situaciones de la intimidad que se tornan en pesadilla, como hacerlo por primera vez y que resulte un fraude sexual. O que tenga costumbres tan desagradables como salir huyendo después del sexo. Tome nota.

Su ex se venga de usted publicando su video sexual

El consejo de los expertos en redes sociales es prevenir antes que lamentar: jamás dejarse grabar con un dispositivo electrónico durante el acto sexual, ni siquiera si confía 100% en su pareja, pues esta información puede ser divulgada en caso de robo del celular, en caso de posterior venganza romántica o por intromisión de un hacker.

“Si cayó en la tentación de grabar el video bórrelo lo más pronto posible. Pero sea consciente del riesgo que corre: el celular de su pareja o el suyo puede estar configurado para guardar una copia en la nube de todos sus archivos, así que no basta con borrar el video o las fotos porque seguirán vivos en la red”, explica el jefe de medios sociales de El País, Javier Escobar. Añade que el mejor lugar para guardar sus momentos especiales en su memoria, en el “disco duro de su cabeza”.

Y si sabiendo todo esto aún quiere atreverse, le recomendamos guardar su video erótico en un medio físico, como un DVD o una memoria USB que nunca salga de su poder y darle un título de lo más aburrido, como ‘Análisis estadístico del cultivo de tubérculos en los tiempos de la Gran Colombia’, de tal forma que a nadie se le ocurra averiguar qué contiene.

Su ‘ex’ decide ventilar sus pecados sexuales

Pocas situaciones tan incómodas como un matrimonio o noviazgo que ventila sus trapitos al sol en el espacio neutral de una oficina, un grupo de amigos o las redes sociales.

El padre Alberto Linero, conferencista de crecimiento personal y autor del libro ‘¿Qué tiene ella que no tenga yo?’ explica en esta obra que destruir el mundo laboral o social de la ex pareja es contraproducente porque, para empezar, no resuelve el problema.

“Ayuda a agravarlo. Un escándalo lo único que muestra es lo peor de las personas que participan en él. Estas situaciones son buenas para espectáculos de televisión pero no para la realidad cotidiana”, dice Linero, y añande que el escándalo es un “ejercicio de violencia”. Recuerde: hay otras instancias.

Usted envió un correo sexy a su jefe por error

Puede ocurrir. Le pasó hace pocos días a la actual Miss Mundo Colombia, Leandra García, quien envió un mensaje comprometeder ¡por error! al esposo de la señora Katherine Prieto presidenta del certamen de belleza.

Fíjese bien antes de enviar cualquier mensaje de texto, en especial si se trata de mensajes románticos o eróticos. ¿Qué hacer? Envíele a su jefe otro correo que diga: “Mami, hoy no puedo llevarte a la colonoscopia”, así sabrán que ustes es una despistada y no una seductora de hombres casados.

Su marido la engaña con la niñera de sus hijos

De casos como este están llenas las revistas de Hollywood. Lo hizo Jude Law ayer, lo hace hoy Ben Affleck y abandona a la sensual Jennifer Garner por la niñera de sus hijos.

El primer error que cometen las mujeres es creer que la niñera, por tener otra condición social u otro origen étnico no es una rival de peso a la hora del sexo.

Recordemos la película ‘Spanglish’, donde un chef estadounidense casado con la sensual Tea Leoni se enamora de la niñera mexicana pobre, abandonada por su marido y con una hija pequeña.

Para la psicóloga Irma Duarte, la mejor forma de sortear estas situaciones es usar la imaginación en pareja: “Si la fantasía de la niñera le resulta sexy a él (como lo fue hace tiempos la fantasía de la enfermera), compre un disfraz de niñera joven, sorprenda a su marido con una falda muy corta, ropa interior sexy y usen juguetes, pero no los de sus hijos sino los que previamente hayan comprado en un sex shop”.

Encuentra a su esposo usando su lencería

Le ocurrió muchas veces a Kris Jenner y recordemos el desenlace: su marido Bruce la abandonó para someterse a un cambio de sexo pues siempre soñó con ser mujer.

No obstante, no entre en pánico si encuentra a su marido enfundado en su ropa interior, este tipo de fetiches no necesariamente significan que está dudando de su orientación sexual. Puede ser una forma de excitarse pensando en usted.

Lo hacen por primera vez y resulta un fiasco

Cuando las expectativas son muy altas puede ocurrir un gran desencanto. Si esto es inevitable, sea cordial.

Ester Balac, autora de ‘El Club del Buen Sexo’, pide a las mujeres eliminar las siguientes frases de su repertorio: “¿Ya estás adentro?’ o ‘Tranquilo, eso les pasa a todos los hombres’. Nunca, ni por equivocación hagan referencia a tamaños o desempeños; si no está sintiendo nada, o no le gusta, tome la iniciativa y guíe, oriente, ensaye otras posiciones, pruebe movimientos distintos... Lo que sea, pero no hable del tema”.

Después del sexo él dice“¿Te pido un taxi?” o ella sale corriendo

Esther Balac recomienda no huir después del polvo. “No importa qué tan afanado esté o si tiene que levantarse para irse a su casa. Debe entender que el momento después de ‘aquello’ tiene unas condiciones excepcionales para disfrutarse a un nivel muy distinto del físico.

¡Así que deje la bobada!”, dice la investigadora de pareja en ‘El club del buen sexo’. Recuerde que después del sexo el cuerpo secreta la hormona Oxitocina, que abre los sentidos a la ternura, el abrazo y el afecto.

El nombre de su pareja aparece en al ista de infieles de Ashley Madisson.com

Como todos saben, un hacker penetró la seguridad de la página de infieles Ashley Madisson.com, que se jactaba de tener la base de datos más completa de hombres y mujeres infieles del planeta y cuyo lema era “La vida es corta, tenga una aventura”.

¿Y si en la lista estaba su pareja? La sexóloga Flavia Dos Santos explica en ‘Poliamor, más allá de la infidelidad’: “Antes las parejas pasaban horas en el teléfono, antes se tenía sexo escondido en los garajes, en los automóviles, ¡cuántos se metían en clubes privados, en lugares de sexo pagado para poder tener algunos momentos de gratificación!

Es bueno ajustarse a las nuevas realidades y las nuevas alternativas de placer, por lo tanto no se deben ver la internet y el sexo virtual como ese monstruo que a veces se quiere presentar”.