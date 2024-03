Padres: a actualizarse para

Neuropsicólogos y psicólogos clínicos, como Annie de Acevedo, señalan que es importante que los padres se actualicen para vencer las brechas generacionales que, naturalmente, existen entre padres e hijos. Además de una clave de crianza, puede protegerlos de los peligros actuales de las redes.

Compartir

Es común escuchar frases como “qué vergüenza que me hiciste pasar con mis amigos con ese inglés así tan mal como lo hablas”, “no sabes nada de tecnología” o “eso era en tu época” y la sensación que generan es de tristeza y frustración ya que algunas de las acciones que tanto incomodan a los hijos e hijas, son realizadas por los padres para tratar de acercarse a ellos y a su grupo de amigos y así generar una comunicación entre ellos. Es por eso que al recibir estas respuestas a los esfuerzos hechos por los padres, el pensamiento es que las diferencias generacionales serán siempre tan abrumadoras que atravesarlas para acercase a los hijos e hijas es una tarea de titanes.

Sin embargo, con un poco de humor y verdadero interés por parte del padre en actualizarse en las situaciones actuales que preocupan a los chicos, los expertos señalan que es posible hacer que la comunicación sea más fluida y provea mayores frutos a la hora de conocer a los hijos e hijas y guiarlos en las etapas de su crecimiento.

La psicóloga Adhara Ampuero señala que “uno de los factores que puede dificultar la comunicación entre padres e hijos es la brecha generacional, que está siempre allí aunque se hace más explícita cuando los hijos crecen”. La psicóloga recomienda que a pesar de esto, es importante que durante la infancia los padres incentiven a sus hijos e hijas a “manifestar su opinión, a formar un juicio crítico y expresar sus ideas e intereses”. Lo cual, según la experta, beneficiará también las capacidades argumentativas de los niños y niñas.

Sin embargo, la experta asegura que es en la adolescencia que la brecha generacional se hace más notoria y esto se manifiesta en los problemas de comunicación entre padres e hijos. “Si bien compartimos el mismo lenguaje, la jerga, las abreviaturas que se utilizan en los mensajes de texto y redes sociales, entre otras, hacen que los padres se sientan completamente ajenos al mundo de su hijo. Y lo que se siente ajeno, causa temor, suspicacia y generalmente busca ser reprimido. Ello ocurre con muchos padres que intentan evitar que los hijos pasen demasiado tiempo en la computadora, con el celular u otros dispositivos electrónicos de comunicación. No obstante, reprimir no logrará que la comunicación mejore, al contrario”. La psicóloga señala que “es importante promover la comunicación encontrando códigos comunes. Trate de acercarse afectivamente a su hijo, intente ver las cosas desde su punto de vista, escúchelo y respete su opinión. Negocie, no imponga ideas”.

La neuropsicóloga Annie de Acevedo señala que es importante que los padres estén realmente actualizados y experiencias beneficiosas con grupos de padres han demostrado que organizar actividades novedosas entre padres e hijos acortarán esas diferencias generacionales que a veces parecen abrumadoras. En realidad, cada generación tuvo sus propios gustos y caminos y vale la pena recordar, con objetividad, cómo se vivió a esa edad.

Las diferencias generacionales entre padres e hijos son una de las situaciones más comunes en la adolescencia y preadolescencia, padres que les cuesta aceptar que sus hijos están creciendo y tienen opiniones, estilos, gustos e intereses diferentes. Además que como padres se nos hace difícil comprender, porque nuestros hijos no disfrutan de las mismas cosas que nosotros.

1El primer punto para superar las diferencias generacionales es aceptar que nuestros hijos e hijas son personas diferentes a nosotros.

2No puede obligar o imponer sus ideas a sus hijos. Pídale su opinión y traten de llegar a un punto intermedio.

3 Un tono de voz adecuado para el lugar y respetuoso.

4Tener límites claros.

5Reforzar los vínculos familiares y sobre todo los valores familiares.

6Sí podemos compartir, porque al sentarnos e interesarnos por sus cosas, nos estamos interesando por ellos, por conocerlos más y tratar de entenderlos.

7 Las diferencias entre padres e hijos siempre han existido y seguirán existiendo. El punto es que cada uno pueda mantener su rol de padre e hijo y manejarse dentro de los valores, principalmente el respeto, sobre todo con empatía.