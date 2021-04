El estrés, el miedo, el dolor, el aislamiento y la incertidumbre continuas creadas por la pandemia de COVID-19 pueden desgastar a cualquiera, pero muchos niños y adolescentes han tenido màs dificultades para afrontarlo emocionalmente. Al mismo tiempo, muchas familias se han separado de sus seres queridos y cuidadores, incluidos los abuelos, que pueden servir como fuentes vitales de apoyo.

Gloria Escobar, pediatra de Colsanitas, explica que en los últimos meses han llegado a su consulta niños y jóvenes que se han adaptado bien a la nueva realidad y que se sienten cómodos tanto en casa como retomando el contacto con el exterior. Sin embargo, la especialista también ha recibido otros que no quieren salir.

Por lo anterior es fundamental estar pendientes de los niños y aunque es mucho más difícil descubrir y diagnosticar depresión en ellos, existen señales que pueden alertar a padres, maestros y en general al núcleo cercano de los menores, y dar indicios de que el pequeño está sobrecargado de emociones negativas.

Si se identifica irritabilidad constante, quejas sin dolores aparentes, pérdida de interés en los juegos, exceso de cansancio, pérdida de peso sin razón, retrasos en el desarrollo psicomotor, ansiedad y miedo frente a situaciones que antes se asumían con tranquilidad o retrocesos en procesos asimilados anteriormente por completo, como por ejemplo ir al baño, lo mejor será consultar con el pediatra para que sea este quien guíe el proceso y establezca la ruta para atender la situación.

“Algunos temen la muerte, o tienen familiares con covid-19 y no quieren ser discriminados, o temen que algún familiar se enferme. Habitualmente no vemos tantos niños y jóvenes enfrentados al miedo, pero ahora se está presentando. No es fácil de evidenciar y no sabemos a largo plazo las repercusiones que traerá la pandemia sobre esta generación” afirma Escobar.

¿Cómo cuidar la salud mental de los niños y niñas? Expertos le explican.

Enseñar resiliencia a los niños y niñas

No es raro escuchar a muchos adultos decir que los niños, niñas y jóvenes hoy soportan muy poco la frustración. Y es cuando se presentan las situaciones difíciles, que se salen de nuestro control, que necesitamos enseñar a nuestros niños y niñas claves para la manejar esa sensación de que no se ha conseguido lo que se quiere y que solo resta esperar o asumir responsabilidad.

De acuerdo con Maria Alejandra Martínez, psicóloga área clínica – orientación y permanencia estudiantil de Areandina, se recomiendan recursos individuales para consolidar o potenciar en cada una de las personas la resiliencia:

Aceptar que el cambio hace parte de la vida, para lograr así flexibilizar los procesos adaptativos.

Centrar la atención y energía en aquello que depende de nosotros y podemos transformar.

Ser conscientes de los aprendizajes de experiencias vividas.

Identificar capacidades y limitaciones, admitiendo posibles vulnerabilidades en nosotros mismos.

Aceptar nuestras emociones y comprender qué nos quieren mostrar.

Fomentar la autonomía y la percepción de capacidad, logrando la consolidación positiva del sí mismo.

Identificar qué elementos nos ayudan a superar los problemas y situaciones adversas.

Potenciar la creatividad para la resolución de conflictos.

Fortalecer el sentido de propósito y la visión a futuro.

Realizar acciones que lleven a la persona a alcanzar sus objetivos a nivel personal y colectivo.

Mejorar los vínculos afectivos actuales, compartiendo nuestros sentimientos hacia los demás y permitiéndonos recibirlos.

Mejorar competencias a nivel social, activando redes de apoyo con familiares, amigos, compañeros, docentes, o personas pertenecientes a grupos específicos o instituciones.