Serán cinco planetas, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno, los protagonistas. Se trata de una rara alineación que se puede ver este mes de junio, pero con más intensidad entre el 17 y el 27, y será clave el próximo viernes 24.

Y ¡prepárese para verlo!, porque es un evento astronómico que no volverá a ocurrir hasta 2040.

En este, lo que ocurre es que los cinco planetas principales de nuestro sistema solar están ubicados en posiciones estratégicas, perfectas para los amantes y observadores del cielo nocturno. A este quinteto se le unirá la luna desde hoy, viernes 17 de junio, hasta el 27.

¿Y lo mejor? Los podrá ver a casi todos desde su casa, acá en la Tierra, y a simple vista, sin necesidad de telescopios o herramientas especializadas, porque todos cinco son grandes, principales, brillantes. Incluso será posible desde los cielos de ciudades, contaminadas por la luz.

De todos, Venus será el más brillante y Mercurio el más suave. Para ver a Urano y Neptuno, que además son los más lejanos a la Tierra y el Sol, tal vez sí requiera el uso de alguna herramienta mínima. El orden será Mercurio, Venus, Urano, la Luna, Marte, Júpiter, Neptuno y Saturno, con esta ubicación de la Luna para el 24 de junio.

¿Quiénes podrán verlo?

La alineación, llamada conjunción por los expertos, se podrá ver casi desde todas las regiones del mundo, pero algunas mejor que otras. Dependiendo del lugar en el que usted se encuentre podrá ver algunos más luminosos que otros y una que otra variación en su ubicación.

Los que observan desde el hemisferio norte, en lugares más arriba de Nueva York o Londres, por ejemplo, deberán mirar del este al sureste, mientras que los del sur desde el este hasta el nordeste. Todos ubicados en lugares donde el horizonte se alcance a ver.

No es la primera vez que pasa

Este encuentro de planetas no es raro, aunque suele darse entre dos o tres planetas. Lo que sí es raro es tener cinco, evento que no ocurría desde 2004 y que no volverá a pasar hasta dentro de otros 20 años, en 2040.

En la madrugada del viernes 24 será el mejor día para ver a estos cinco planetas, más el satélite de la Tierra, que es la Luna, en alineación casi perfecta.

La recomendación es ubicarse para observar entre una hora y 30 minutos antes de la salida del sol local.