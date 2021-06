No es necesario siquiera enunciar la situación para que una especie de cortocircuito recorra su cuerpo: ¡es terrible perder el celular! La información, nuestros secretos... para muchas personas incluso significa perder oportunidades laborales o “meterse” en problemas.

Así que no hay necesidad de convencerle: hay que cuidar la información que tienen en el celular para que en caso de pérdida o robo solo deba preocuparse por el objeto, algo ya de por sí bastante demandante.

Lo primero que debe hacer es denunciar antes las autoridades, que tienen habilitado el portal Adenunciar en el cual puede presentar la información de los hechos en los cuales perdió su celular.

Todo se puede hacer de manera virtual, pero si quiere también puede presentar la denuncia en las estaciones de Policía, cosa que también puede hacer de manera virtual.

¿Por qué es importante? Porque aunque no se lo hayan robado, puede resultar en que alguien lo use y logre desbloquearlo. Así que es importante que tenga documentos que prueben que el móvil no estaba en sus manos.

Es por eso que los expertos de las marcas de celulares más conocidas en el país, le ofrecen las claves para mantener segura su información en su celular.