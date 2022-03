“Necesitas terapia”.

Esta es una frase que se usa con demasiada frecuencia como un insulto, un castigo o incluso una mala broma.

Se lo decimos a la pareja con la que estamos enojados, a la persona anónima en Twitter con la que no estamos de acuerdo o al amigo que sentimos que está equivocado pero que no entiende por qué.

“Como psiquiatra, me preocupo cuando escucho hablar de la terapia de esta manera. Esta no solo es la forma incorrecta de pensar, sino que también es una visión profundamente estigmatizante que impide que las personas busquen ayuda cuando la necesitan, lo que a la larga perjudica no solo a la persona sino a quienes se encuentran a su alrededor”, explica el psicólogo Francisco Pérez.

En su lugar, el experto señala que se debería pensar en los muchos beneficios potenciales de la terapia para nuestras vidas.

Y, de hecho, muchas personas en realidad no conocen las diversas razones por las que podría considerar ir a terapia en primer lugar.

Es posible que en un principio las personas se muestren escépticas al respecto, que no crean que lo necesitan porque tienen seres queridos con quienes hablar o porque creen que ese proceso de asistir con un especialista en salud mental está reservado sólo para circunstancias extremas.

Acudir a terapia es una herramienta para comprender nuestras experiencias y mejorar nuestras relaciones interpersonales, así como la forma en la que percibimos nuestro entorno.

Es probable que alguien que se siente deprimido piense negativamente sobre sí mismo, el mundo y el futuro.

Sabiendo esto, podemos identificar y abordar los círculos viciosos que subyacen a tales pensamientos.

Para ayudar a aclarar estos conceptos erróneos y ayudar a combatir ese temor de acudir a terapia, los expertos le ofrecen su ABC para que aborde la idea de asistir con un especialista en salud mental.

La psicóloga Laura Castellanos Delgado, de Encuadre Centro de Atención en Psicología, explica cómo abordar el tema de ir a terapia, de manera que el temor no le impida buscar ayuda.