¿ansioso por el dinero en esta época?

Zaida Carina Peña Gélvez, psicobioterapeuta en conciencia y quien ofrecerá este domingo 15 de diciembre un taller sobre el manejo del dinero para el próximo año, le ofrece un ejercicio emocional para que descubra cuál es su verdadera relación con el dinero y, por qué no, reflexione si este es un buen momento para aplicar cambios a su vida:

“Llega la Navidad y junto con la Navidad empieza a aparecer el factor dinero como un instrumento para todo lo que nosotros queremos hacer en estas épocas. Como el dinero es un punto sensible en Navidad, las personas empiezan a pensar en los regalos, la ropa, los viajes, las vacaciones, la cena, como una forma tal vez de compensar todo lo que no pudimos dar o no pudimos darnos de gusto en las otras épocas del año”, explica Peña.

La experta propone, entonces, el siguiente ejercicio de reflexión: “cierre los ojos para que se ponga en un mayor contacto con usted mismo. Explore lo que atraviesa su cuerpo, su sensación corporal, piense cómo está de dinero en esta Navidad, cómo se siente si no puede dar regalos a sus hijos, a su pareja, a su familia o no puede irse de vacaciones o comprar su ropa o la de sus hijos, para comprar el vino y si no le queda para pagar la educación de su hijo o la suya, el año entrante”, indica Peña.

Una vez que haya hecho esta primera parte del ejercicio, Peña señala: “ahora piense en cómo cree que le fue este año en su actividad económica, cómo se sintió en su lugar de trabajo. Cómo estuvo su salud física, su energía vital, cómo le fue a sus amigos y la sociedad en la que está, este año. Cuánto tiempo tuvo para usted, para el placer, el ocio, el ejercicio o tomar el alimento, cómo va con sus proyectos, con sus sueños”.

La experta le pide que explore cómo se siente cuando piensa en el dinero: ¿siente placer, tranquilidad, angustia, miedo, ira, tristeza? Además, le sugiere que observe qué pensamientos y sensaciones rondan esas emociones.

Peña explica que algunas personas piensan que “si no tengo dinero no valgo nada. No existo no me van a querer. Me siento culpable. Las personas son interesadas, el mundo es difícil, la vida es difícil, tener dinero cada vez es más difícil”.

Finalmente, la experta le pide que reflexione “qué tanto importa el dinero en usted y si este diciembre es un buen momento para cambiar su relación con éste”.

Una vez que haya hecho este ejercicio, puede escribir en una agenda lo que siente y luego salir a caminar.

La coach Camila Díaz, explica que “una de las mejores formas de relajarse y permitir que el trabajo emocional llegue hasta usted es caminar. De esta manera podrá pensar en usted mismo y en cómo quiere proceder con su dinero en este mes”.