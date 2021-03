Lo primero que hay que tener en cuenta es que el “una mala intimidad” no tiene que ver con la cantidad: se puede tener sexo solo dos veces al mes, debido a un montón de ocupaciones, pero eso sí, puede ser dos momentos muy buenos. ¡Excelentes!

Pero, ¿qué pasa cuando ni siquiera la cantidad importa, sino que ese momento que debe ser, al menos, divertido, no lo es? “He estado con mi pareja durante casi tres años. Nuestra relación es asombrosa en todos los sentidos, excepto en el sexo , que siempre ha sido poco interesante”, cuenta Lina, una comunicadora de 33 años.

“No es que sea horrible, pero tampoco he visto nunca fuegos artificiales, como dicen. Me vería con mi pareja el resto de mi vida... si las cosas en la cama fueran mejores. No quiero terminar una relación que de otro modo sería perfecta solo por el sexo. ¿Qué debo hacer?”, pregunta Lina.

La sexóloga Elvira Suárez dice que, si bien es cierto que para todos un buen sexo no significa lo mismo, aún así debe seguir siendo “bueno”. “Puede que a una pareja le parezca muy buen sexo estar dos horas metidos en la cama, pero para otra, media hora basta para pasar un momento espectacular. El punto que sí hay en común es que las dos personas involucradas deben disfrutarlo. No es buen sexo si solo uno está pasándola bien”, explica Suárez.

Por supuesto, en un mundo de pasión ideal, las dos personas tienen una intimidad que los deja deseando más, pero en la vida real, hay momentos en los que las cosas no salen también como se quisiera.

Eso es comprensible, pero si pasa el tiempo y su pareja es un diez en todo, menos en el sexo... ¿qué se puede hacer? Expertos le cuentan qué pasos dar y cómo abordar la situación.