Arkitect, marca propia del negocio textil exterior de Grupo Éxito, hace un homenaje a las mujeres, su versatilidad y su tarea de cumplir con diferentes roles como ser mamás, hijas y trabajadoras, con una colección llena de optimismo para todas las generaciones, creada por la diseñadora emergente sincelejana Eugenia Fernández. Una nueva apuesta por el talento y la democratización de la moda en el país.

La colección

Este lanzamiento está inspirado en el mundo de la diseñadora Eugenia Fernández quien por medio de trazos de hojas, entonaciones de frutos de sabor dulce como el zapote y siluetas fluidas, hace un homenaje a la naturaleza invitando a volver a la esencia, en palabras de la diseñadora, “vistiéndonos con tejidos que nos posibilitan deslizarnos, reintegrando nuestra feminidad y unificándonos junto a la madre tierra y sus hojas, símbolos perecederos”.

Las prendas representan un equilibrio con looks black and white, una apuesta dinámica, entre blusas blancas y sus distintos usos de la mano de una viveza vista en estampados de garzas, palmeras, leopardos y flores entre otros. A través de vestidos, faldas, shorts, blazers, kimonos y la fusión de prendas básicas como t-shirts y pantalones fondo entero, se forman diferentes looks que servirán tanto para viajar cómodamente, disfrutar de momentos glamurosos, picnics en la playa, matrimonios más formales e incluso relajarse y trabajar desde casa