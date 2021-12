En compañía de la diseñadora santandereana Jacky Durán hemos elegido cinco looks que están en tendencia para estas fechas, perfectos para recibir el 2022 como toda una diva.

Si usted es de ese grupo de mujeres que aún no ha elegido qué ponerse para despedir el año, ¡tranquila!.

No obstante dejó claro que en la actualidad hay muchos colores que pueden usarse para crear looks perfectos para el 31.

Un outfit de color negro es perfecto para una noche tan importante, además de ser el color que a todas les queda bien. Si utiliza un look ‘Total black’ es necesario que añada accesorios en color dorado o plata para que se vea más elegante. Esta es una opción para clima frío: un busito de lana estampado con un pantalón en lentejuelas.

Advirtió que aunque en estas épocas se utiliza mucho el escote, hay que tener cuidado de no sobrepasarse. "No todos los escotes se ven elegantes. No podemos olvidar la regla número uno: si las piernas van descubiertas debemos cubrir la parte superior, y al contrario, si lleva escote en la espalda o el pecho, las piernas deben ir cubiertas".

