Usualmente, la gente que odia las celebraciones detesta también exponerse, es decir, no quieren ser el foco de atención, recibir felicitaciones que no sabe cómo manejar ni responder preguntas incómodas. “En el caso de la gente que detesta que le celebren los cumpleaños, la presión sobre las expectativas de la edad es un factor: si se han casado o no (particularmente para las mujeres), si han alcanzado o no sus éxitos”, explica la psicóloga Ingrid Vargas. Foto: Freepik/VANGUARDIA