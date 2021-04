“El diseño de Celebrity Masters se basa en una visión sistemática, enfocada en la escalabilidad, simplicidad, y usabilidad. Promueve las cualidades de cada uno de los Masters y los hace más cercanos a su audiencia, tanto en el producto digital como en su identidad de marca. Celebrity Master’s es “Simple and Sexy”. comenta Diego Fries, socio y director de diseño.

“Las celebridades y los expertos necesitan más negocios, no solo más fanáticos”, dice Max Beck, cofundador alemán y CEO de Celebrity Masters.

Un factor “wow” es además el hecho que Celebrity Masters permite la reserva de múltiples Masters para eventos virtuales.

“Imagínese reunir a celebridades de todo el mundo para su evento con solo hacer clic en un botón”, dice Lina de Vivero, cocreadora de CM, fundadora de All in One Comunicaciones, con más de 20 años de experiencia en la industria de la comunicación y relaciones públicas.

“Celebrity Masters es innovación. Te pone en contacto directo sin intermediarios con los clientes, y es una manera rápida de poner los negocios sobre la mesa: sabes qué ofrecerles y ellos qué esperar de ti, de manera instantánea. Busco generar más negocios, donde no haya terciarización ni pasen por ningún filtro, el cliente te lo dice a ti directamente, el servicio es hecho a la medida”, comenta Jorge Enrique Abello, uno de los “masters pioneros”.