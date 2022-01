$!Cinco razones por las que debe hacer “plan arrunche”

Investigadores de la Universidad de Carolina del Norte descubrieron que abrazarse durante al menos 20 segundos y tomarse las manos durante al menos 10 minutos contribuyen a disminuir la presión sanguínea en situaciones de estrés.

Compartir algunos momentos de calidad con su familia y amigos puede reducir el estrés. Salgan a cenar o tan solo pasen un buen rato en casa: estas son actividades que son un calmante natural para el estrés. Arruncharse, una palabra muy colombiana y que suena delicioso, es el mejor regalo que puede hacer a los seres que ama.

Y no, no es el arruncharse de forma erótica (al menos, no solamente), también está el sentarse cómodos en el sofá con los amigos de siempre, con mamá y papá para escuchar sus recuerdos, con nuestros hermanos para reír de los secretos que guardan juntos. ¿Y por qué no? Nada más delicioso que arruncharse con nuestro amigo peludo para ver una película o para acariciar su pancita: ¡lo más relajante del mundo!

Pasemos tiempo con nuestros seres queridos y aprendamos a valorarlos mientras todavía están aquí. Cuando nuestras vidas estén a punto de terminar, no importará cuánto dinero ganemos o las horas que trabajemos. Lo que recordaremos son los recuerdos que creamos y las horas que pasamos con aquellos a quienes amamos.

¿Desearía haberlo hecho o me alegra haberlo hecho? Usted decide cuál de estas dos frases quiere aplicar al tiempo que pasa con sus seres amados.

