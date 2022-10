El hecho de que las mujeres quieran lucir a diario un cabello de salón no es un secreto para nadie, pero ¿cómo lograrlo en una vida en la que no siempre se tienen el tiempo o el dinero para visitar al estilista todos los días?

Según Beatriz Vergel, gerente general de Continente: “Nos cuenta que la marca número uno en Estados Unidos en productos para el estilizado del cabello, trae a Colombia los últimos lanzamientos bajo su sello InfinitiPro by Conair, que les demostrarán a las colombianas que no hace falta ser profesional, ni salir de casa para lograr un look con las últimas tendencias del hairstyling”.

Con un novedoso portafolio de productos especializados para el estilizado y cuidado del cabello, únicos en su género y ya disponibles en las principales tiendas del país, prometen a sus consumidoras la facilidad de lograr un cabello con resultados de peluquería desde la comodidad de sus hogares, pues cuentan con planchas, rizadores, secadores, cepillos de aire, entre otras herramientas que cumplirán con las necesidades que exigen todos y cada uno de los estilos.