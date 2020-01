Lea también: Rituales para comenzar el año nuevo

Consejos para alcanzar sus objetivos

1. Priorizar metas por orden de importancia. Puede empezar a hacerse preguntas como: ¿cuáles metas me harán más feliz y cuáles metas me generan más bienestar?, ¿cuáles metas me motivarán para mejorar mis habilidades y me ayudarán a cumplir mis otras metas?

Es importante tenerlas claras, escribirlas, y planificarlas. Los métodos como los mapa de metas, el planificador trimestral, la cartelera de sueños y demás, le permitirán observarlas claramente y hacer lo imposible para cumplirlas.

2. Debe ser realista y flexible con sus objetivos. Estos tienen que ser alcanzables y adecuados a su tiempo y capacidades.

Los objetivos a corto plazo son una buena opción porque cada vez que cumpla uno, sentirá el impulso y el deseo de continuar.

Establezca máximo 5 objetivos grandes o 10 si son proyectos pequeños.

3. Reconocer que no todo puede salir como se quiere. En el camino cometerá errores y eso no está mal. Lo importante es que los acepte, busque una solución y aprenda de ellos. Jamás deje que un error lo desmotive de su meta, simplemente reajuste su plan y continúe.

4. Fijar plazos de tiempo para cada actividad. Aprender a ser organizado con el tiempo no es fácil pero una vez ejerza dominio sobre él, se dará cuenta que puede llegar a ser más productivo. En este punto es vital evitar las distracciones.

Destine un espacio de tiempo para sus proyectos, y procure estar totalmente concentrado en ellos.