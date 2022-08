Estudios han demostrado que los perfumes pueden estimular o tranquilizar, provocar el buen o mal humor, traernos recuerdos positivos o negativos y favorecer los sueños agradables. Y un dato curioso: una de las propiedades más notables del perfume es la manera de influir inmediatamente en nuestras emociones.

Para que la labor sea fácil, sigue algunos consejos clave antes de usar una fragancia.

Sandra María Victoria Magarino, Retail Manager Perú & Colombia para Puig, empresa catalana de perfumes, dio a conocer que al momento de comprar un perfume se debe pensar en el gusto de cada persona y en nuestras cualidades.

“Al momento de escoger tu perfume piensa en qué deseas transmitir, en tus valores, y por supuesto, tómate la tarea de hacer varias pruebas con diversos aromas”, dijo.

Aconsejó hacer pruebas con los perfumes porque cada aroma se percibe de forma distinta según el PH de la piel y el sitio en el que se aplique. “Lo mejor es elegir el perfume luego de untarlo en la muñeca. Se deja secar unos segundos y luego se huele con sutileza”.

Añadió que si tras la prueba del perfume en la piel, tienes uno preferido has elegido el ideal para ti. Si no estás convencido haz más pruebas. Para ello es importante que no apliques perfume en la misma parte del cuerpo porque se confundirán los aromas.

Otra forma de elegir el perfume adecuado es tomar el riesgo de probar por unos meses uno, y si al cabo del tiempo sientes que es el adecuado, buscarás el mismo. Si no te sientes del todo identificado, podrás siempre buscar nuevas alternativas.

Perfume para cada ocasión.

Magarino dijo que se puede optar por tener dos perfumes: uno de uso diario para el trabajo y otro para ocasiones especiales como fiestas o cuando sales con amigos o tu pareja. Otro punto clave es elegir el perfume porque te gusta, sin creer que lo más caro es lo mejor.

“No siempre un perfume más costoso es el mejor para ti. Lo mejor es que revises tu presupuesto y elijas el aroma porque te sientes bien con este”.

Si quieres marcar la diferencia opta por perfumes únicos y de empresas de alto reconocimiento para que sepas que te durará todo el día. Entre esos perfumes está Icon de Antonio Banderas, el cual se lanzó en Colombia, y que tiene un real compromiso con el medio ambiente: 92,68 % de sus ingredientes son naturales y 98,57 % biodegradables.

Icon de Antonio Banderas hace parte de la familia olfativa Ámbar Aromática para hombres, tiene Notas de Salida a toronja (pomelo) y pimienta negra, Notas de Corazón como salvia y lavanda, y Notas de Fondo como musgo de roble y sándalo. Sus acordes principales son fresco especiado, cítrico, amaderado, lavanda, herbal, musgoso, cálido especiado, terrosos y especiado suave. Icon llega a Colombia como un referente para los hombres que buscan marcar un estilo y personalidad único como el aroma que llevan.

Finalmente, cuando salgas cada mañana al trabajo o cuando vas con tus amigos a compartir unos drinks recuerda aplicarlo en los puntos del cuerpo en los que afluye la sangre, toda vez que el calor de la piel lo revela plenamente. Estos puntos son el interior de las muñecas o codos, la nuca, detrás de las orejas, escote y ropa.