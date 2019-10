Sara, una aventurera de 28 años, cuenta que conoció a su actual novio en 2013 y, desde entonces, han estado viajando juntos.

Sin embargo, y con todo lo romántico que puede parecer, ella asegura que no lo es en realidad: ella es de las que gusta llegar temprano al aeropuerto para tener tiempo de suplir todas sus necesidades y relajarse antes de abordar.

Su novio, por otro lado, se toma todo su tiempo con una actitud súper relajada pensando que el avión no saldrá sin él.

Y sin embargo, viajan juntos todo el tiempo.

¿Cómo lo logran?

Poniéndose de acuerdo, afirma Sara.

Sí, claro, como si ponerse de acuerdo con una pareja con formas de ser tan diferentes fuera tan fácil...

Precisamente porque no lo es, expertos le ofrecen sus recomendaciones para que un viaje en pareja no se convierta en el motivo para terminar.

¿Y si deciden terminar?

Las cosas no siempre salen como pensamos y por mucho esfuerzo que pongamos en que las cosas salgan bien, en ocasiones, simplemente no resulta. El coach Francisco Moreno explica qué hacer si las cosas deben terminar con su pareja pero aún están de viaje: “lo primero que debe tener en cuenta es que no debe comportarse de forma cruel. Ya sea que conozca a su pareja por dos meses o dos años, de seguro esta persona le gustó lo suficiente como para querer pasar tiempo con él o ella. A menos que haya sucedido algo realmente terrible, lo mejor es no abandonar a esa persona a su suerte”.

Otra cosa que recomienda el experto es evitar la tentación de decirle cosas horribles a su pareja: “aun si la tentación de gritar “¡Ya no te amo! y salir corriendo es abrumadora, lo mejor será mantener la calma y la comunicación asertiva. No empiece con “tenemos que hablar” porque nada genera miedo y ansiedad en el corazón de alguien como escuchar eso y, peor aún, si están viajando juntos. Diga algo así como: “tengo algunas cosas que me gustaría decir”.

Dicho esto, Moreno recomienda hablar honestamente y escuchar activamente”: es posible que se sienta a la defensiva, atacado o enojado, pero no deje que sus emociones lo dominen”.

Dicho esto, si la otra persona es abusiva, está bien terminar con el viaje y con la persona: “si la otra persona está abusando de usted verbal o emocionalmente, o se niega a escuchar lo que dice, simplemente váyase. De Verdad. No importa cuán molesto esté esa persona, no tiene derecho a atacarlo o abusar de usted. No tiene que quedarse y sentirse culpable por dañar el viaje y no intente facilitar las cosas sugiriendo que sigan viajando juntos”, concluye Moreno.

Es por eso que es importante que cuente con su propio dinero en caso de que no se pueda arreglar un desacuerdo y deba tomar su propio camino.

Consejos para viajar en pareja sin terminar

La coach Alejandra Calderón, quien también ha viajado como mochilera con su pareja (uno de las experiencias más retadoras, según confiesa) ofrece sus claves para viajar con su amor sin terminar: