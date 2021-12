¿Qué deben tener en cuenta las marcas?

Seguimiento a los precios: determinada por el contexto global, la fluctuación de precios seguirá impactando a las categorías, por lo que será necesario diseñar y ejecutar estrategias diferenciadas por los niveles de precios. También es clave hacer un seguimiento de las marcas propias que crecen en los hogares de niveles socioeconómicos bajos.

Además, los drivers de la reactivación: La reactivación económica tiene varios focos de crecimiento a tener en cuenta: activación del canal tradicional, crecimiento sostenido de las tiendas especializadas e independientes, aumento del gasto en las categorías de belleza y cuidado personal y omnicanalidad.

Asimismo deben tener en cuenta la sostenibilidad como ventaja competitiva: los eco-actives es un perfil cada vez más numeroso, compuesto de personas comprometidas con el cuidado del medio ambiente; se espera que en 10 años sean más del 40 por ciento de la población en Latinoamérica. Para conocer las actitudes y las acciones de los consumidores en relación con el medio ambiente, Kantar elaboró el Informe Who cares?, Who Does?.