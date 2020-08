$!Cuentos para enseñar niñas y niños a ser más felices

Los dos viajeros

“Es importante decirles que, si bien hay que ser realistas con las circunstancias, si se escoge una perspectiva donde todo es negativo, entonces no habrá espacio para el aprendizaje. Por el contrario, si tenemos la voluntad de aprender, entonces cada situación difícil será un desafío que tendrá solución”, señala el experto.

— Es gente estupenda! La mayoría son amables y les gusta compartir. Eso sí, también hay otras personas no tan solidarias, pero si las tratas bien y eres comprensivo con su situación, no serán mezquinos contigo. En fin, sin duda, la gente de mi ciudad merece la pena.

— Aja... Pues, sintiéndolo mucho, me temo que en mi ciudad encontrará un panorama similar.

—¡Ah! -rezongó, molesto—. Le diré que son gente perezosa, ignorante, metomentodo, mentirosa, creída y ególatra. En fin, me fui de mi ciudad porque solo hay cretinos, y ah mejor para quedarme.

—Antes de darle mi parecer -respondió ella—, me gustaría saber cómo son las gentes de donde usted viene.

Los tres deseos

“No se trata de resignarse al destino ni mucho menos, pero si no les enseñamos a los jóvenes que son privilegiados por el solo hecho de tener acceso a esta lectura, entonces estaremos dejando que crezcan como personas insaciables para quienes nunca nada, ni afectivo ni material será suficiente, lo cual construye una personalidad caprichosa y egocéntrica”, explica la experta.

No necesitó decir nada más. Aquel fue elegido como el mejor deseo de toda la mesa, y todo el grupo invitó a su amiga al almuerzo.

— Bueno... — insistió la otra —. Me refiero a que, si se os apareciera un genio, como el de los cuentos, ¿qué le pedirías?

— ¿Que me toque la lotería, por ejemplo? — respondió uno de ellos.

Las flores del aguador

A veces una carencia acaba siendo nuestra mejor virtud.

Un aguador de la India cargaba a su espalda dos vasijas que colgaban de los extremos de un palo que llevaba sobre los hombros. Uno de los cántaros era nuevo y conservaba todo el líquido el largo trecho que separaban el pozo y la casa donde le esperaba su patrón. El otro, en cambio, se había agrietado debido al uso y perdía agua, con lo que al final de cada camino solo llegaba la mitad del líquido recogido.

El hombre era consciente de lo que ocurría, pero siguió realizando con buen ánimo aquel trabajo tan pesado como necesario.

Sin embargo, la tinaja agrietada no estaban nada conforme con su destino. Se sentía avergonzada de que su compañera pudiera realizar de forma impecable su labor, mientras que ella, por culpa de su imperfección, solo daba la mitad de lo que deseaban entregar.

Tras permanecer un largo tiempo en triste silencio, un día la vasija quebrada decidió hablarle al aguador:

— No puedo contenerme más. Necesito disculparme porque estos últimos años te he defraudado.

—¿Por qué dices eso? Yo estoy perfectamente satisfecho con tu servicio, y espero que caminemos juntos muchos años más, querida amiga.

La vasija nueva y perfecta soltó una risita al oír aquello, pero su compañera quebrada seguía con sus lamentos:

—Sé que quieres hacerme sentir bien, aguado que a causa de mis grietas cada vez entregas la mitad de la carga, con lo cual solo te dan la mitad del pago que podrías obtener.

El aguador miró la vasija con compasión y le dijo:

— Quizá llega al final la mitad del agua que tu hermana, pero hay algo que quiero enseñarte antes de que sigas compadeciéndote.

Acto seguido, el hombre empezó a recorrer el viejo sendero señalando el suelo mientras le comentaba:

— Observa lo bonitas que son las flores que crecen a tu lado del camino. Gracias al agua que ibas perdiendo, has convertido el sendero en un jardín, y eso me procura gran alegría y aligera mi carga.

Efectivamente, a medida que avanzaban, la vasija agrietada vio que una franja de bellísimas flores de todos los colores alfombraba el camino.

— Cuando me di cuenta de que tenías grietas, empecé a dejar aquí y allá semillas de flores. El resto lo has hecho tú con las gotas que ibas liberando para que este milagro pudiera suceder. Si no fueras así de imperfecta, seguiría caminando por un sendero seco.

Tras este descubrimiento, la vasija agrietada no estuvo triste nunca más.

Aprendizaje

La pedagoga Adriana Sánchez explica que es clave “que los chicos sepan que la perfección no existe. Sí, si se cometen errores hay que solucionarlos, pero también es verdad que no podemos ser perfectos siempre ni física ni mentalmente y que podemos convertir las habilidades de las que carecemos en habilidades fundamentales para otras cosas”.