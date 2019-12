Así comenzó todo

“Inicialmente este proyecto de ilustración en redes sociales comenzó como algo muy personal, muy sencillo. No pensaba que iba a tener estos alcances. Me considero igual a todas las personas que sienten gusto por un cantante. En mi caso personal, tengo un gusto muy marcado por el género urbano y por ciertas figuras públicas y así comenzó mi vida: todo este tema de la ilustración de famosos lo veo como una forma de comunicación entre el fan y ese ídolo que para muchos es inalcanzable”, cuenta Mike.

Primero comenzó con Lindsay Lohan, cantante y actriz estadounidense. Ella comentó su ilustración en redes sociales y Mike agradeció su apoyo. Luego vino Kylie Jenner y su popular hermana, Kim Kardashian, que publicó en su aplicación una de las ilustraciones de Mike al lado de otros artistas que la han retratado.

Y, el año pasado, Karol G y Becky G quedaron encantadas con las ilustraciones de Mike.

“Creo que el secreto de mi trabajo ha sido exaltar esas características morfológicas de manera que el artista sienta que estoy haciendo una buena interpretación, que se sientan a gusto. También es un poco satírico, chistoso, y de eso se trata. Lo veo como un homenaje hacia un referente artístico cantante figura pública”.

Una de las metas de Mike es tener su propia agencia de publicidad e impulsar su trabajo como artista, diseñador en el diseño de piezas publicitarias para artistas.

El valor y la persistencia

Es Artista Plástico de la UIS, pero llegar allí significó mucho dolor para Mike Richard Díaz Aza.

“En la casa, hacía dibujos sobre la Biblia, decoraba las páginas, rayaba las paredes y recreaba mis dibujos animados. Todavía los veo, me hace sentir que todavía puedo ser niño en ese sentido bonito de no perder esa esencia de niño, de la ilusión de fantasía. Siento que nací con eso desde muy pequeñito: tenía una fijación por el arte, por el dibujo”, cuenta Mike.

Goku, Los Caballeros del Zodiaco, Dexter

Coraje, el perro cobarde y los Looney Toons eran su fuente de inspiración.

“Mis papás querían que yo fuera médico, pero yo siempre tuve muy presente que quería ser artista a pesar de los comentarios de mis familiares, que decían que no eso no daba para comer. Me decían: “¿usted qué va a hacer? Será pintar en la calle”, cuenta Mike.

Pero luchó por sus sueños. Empezó estudiando gestión empresarial en la UIS. Corría el año 2008. Mike era buen estudiante, pero, simplemente, no era lo suyo.

“Sentía mucha frustración. Yo visitaba el edificio de Bellas Artes y me sentía triste. Me decía que yo quería esto, pero no se dio. Veía pasar estudiantes con sus lienzos, pinceles, a estudiantes con sus caballetes, sus pinturas”.

Pero sus padres insistían en que siguiera estudiando al pensar, con todo su cariño, que a la larga sería lo mejor para su hijo.

Además, un antecedente familiar contribuía a su desconfianza hacia el arte.

“Tengo un tío que estudió con el maestro Botero. Ese tío también amaba el arte con toda su alma y se fue a Estados Unidos, ilusionado con trabajar en una empresa como de publicidad. En su época era muy distinto a lo que conocemos ahora como una agencia de publicidad y él se enfrentó un mundo totalmente diferente. Se deprimió mucho”, explica Mike.

Ese referente los hacía desconfiar del mundo del arte. El ánimo de Mike decayó.

“Me decía: no puedo seguir con esto. No puedo con esa mentira de hacer algo que no me gusta. Me encerré en ello, me enfermé. Somaticé ese sentimiento de tristeza y me sentí tan mal, que mi mamá se preocupó. Yo pensaba terminar la carrera y luego hacer lo que me gusta, pero no podía”, cuenta Mike.

Mike veía grafitis en la calle, las propagandas televisivas, todo ese mundo visual por todas partes. Su mente no podía más.

“Siempre sigo mucho mis sentimientos y llegó el día en que me dije: tengo que decirles que no voy a seguir estudiando algo que no me gusta porque no me siento feliz. Hablé con mamá y me apoyó muchísimo. Me dijo: tranquilo, así me toque hacer lo que sea, voy a apoyarlo”, cuenta Mike.

Negociaron con su papá, que continuaba un poco reacio. Lo lograron. Eso sí: Mike tendría que apoyarse económicamente porque los ingresos de la familia no soportaban esta carrera.

Cuando Mike comenzó a estudiar artes hacía cuadros por encargo. Fue así que, mientras trabajaba en el Hotel Chicamocha como auxiliar de mercadeo, tuvo la oportunidad de hacer buenos contactos.

“Los fines de semana trabajaba en un restaurante familiar de comida típica y también estudiaba ala vez administración turística. Era mucha presión pero esa misma presión me ayudo a formarme”m dice Mike.

Mike lo hizo y, finalmente, se graduó.

“Fue bueno saber que podía contar con ellos, todavía cuento con ellos. Me apoyan todas mis ideas y en momentos en los creo que no puedo más”.

Mike fue escogido para exponer su tesis en el museo Mac de Bogota y sus seguidores en Instagram le han garantizado contactos y, además, ha sido un paso para vender su arte en las redes.

Hoy sus ilustraciones están por todo el mundo.

“Expuse un par de veces en galerías, participe de algunos grupos colectivos de arte y fui escogido para exponer mi tesis en el Museo de Arte Contemporáneo, Mac, de Bogotá. Crecer en Instagram me ha ayudado a conseguir contactos. He trabajado con algunos como las Cardachians, he conocido algunos influencers y YouTubers que me han guiado a través del proceso de vender mi arte por medio de las redes sociales. Actualmente tengo clientes de Estados Unidos, Panamá y Puerto Rico con quienes realizo diseños, animaciones, y videos para promocionar sus gemas musicales, este proceso fue paulatino y ha sido un incentivo para seguir creciendo”.

Mike ha trabajado también con poetas y es generoso: está siempre dispuesto a dar una mano a aquellos temerosos de mostrar su talento al mundo.

El poder de lo digital

Mike, sin duda, cree en el poder lo digital.

“Pienso que las plataformas digitales son las nuevas galerías para artistas como yo, algunos podrían decir que lo que yo hago no es arte pero si detrás de cada trabajo realizado hay un trasfondo, el gusto por algo y la necesidad de manifestar una visión de lo que nos gusta eso es arte. Otra forma de comunicar lo que sentimos”.