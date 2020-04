Insomnio en tiempos de cuarentena? ¡Se puede combatir!

Si da vueltas en la cama sin poder dormir o cuando se da cuenta ya son las 3:00 de la mañana y aún no logra conciliar el sueño, ¡tranquilo! No es la única persona que no ha podido dormir bien en estos días de cuarentena.

Hoy le vamos a dar algunos consejos que lo ayudarán a dormir rápido y bien mientras todo esto pasa.

Mark Blagrove, profesor y experto en trastornos del sueño de la Universidad de Swansea (Gales, Reino Unido) manifiesta que la falta de estimulación al quedarse en casa por varios días está cambiando la manera en que la gente duerme, sueña y se comporta.

“Mucha gente ha experimentado cambios en sus circunstancias últimamente y cualquier tipo de estrés puede derivar en falta de sueño o sueños extraños... habrá mucha gente más estresada, posiblemente porque están con personas con las que no pasarían demasiado en un día. Puede ser incómodo, puede ser muy estresante y peligroso para la gente en situaciones de violencia doméstica”, le dijo Blagrove al Daily Mail.

Ana Juliana Becerra Santos, psicóloga y docente de Desarrollo Humano y Salud Mental en la Universidad Industrial de Santander, UIS, explica que en este momento la mayoría de las personas maneja niveles elevados de estrés, por las adaptaciones que ha tenido que hacer a sus rutinas, o niveles elevados de ansiedad al no saber qué pueda pasar en un futuro.

Sumado a ello, la limitada actividad física hace que demos vueltas y vueltas a las cosas que nos preocupan.

“Puede haber sueños inusuales, pesadillas y dificultad para conciliar el sueño por estar tan conectados a las pantallas”, señala.

Menciona además que la falta de sol, para producir la vitamina D, puede generar depresión. Estar mucho tiempo encerrado puede dar tristeza. “Todos estos síntomas alrededor del estado del ánimo hacen que haya dificultad en el sueño”.

Pero, ¿por qué nos afecta no dormir bien?

Ante este interrogante, Ana Juliana explica que “no dormir bien nos afecta porque no segregamos los estabilizadores del ánimo, que nos permiten resetear todo el sistema, reparar lo que haya que reparar, desintoxicar lo que haya que desintoxicar y volver a sentirnos descansados al día siguiente”.

Pensar siempre en lo mismo, dar vueltas permanentemente a las mismas ideas y saturarse de un mismo tema no le permite descansar al sistema, que redunda en que el descanso no sea reparador.