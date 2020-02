ttt

7 verdades incómodas que deben reconocer quienes son “demasiados honestos”

CUÁNDO es mejor no ser “tan honesto”:

El coach Fernando Rendón explica cuáles son las situaciones en las cuales es mejor responder con una sonrisa o con una “mentirilla piadosa”:

1.

Cuando su amiga o amigo le pregunta si cree que está demasiado gorda o gordo. Cuando la gente le hace esta pregunta es porque está inseguro o insegura con su cuerpo. Si cree que su amiga o amigo no está saludable, dígaselo. Pero si nota que se trata de un problema de inseguridad, sonría y dígale que está bien como está.

2.

Cuando su amiga o amigo tiene un nuevo peinado que realmente no le queda bien. Es más diplomático decirle que está bien, especialmente porque no puede volver a pegarse el cabello si se trata de un mal corte. Haga sugerencias suaves para sacar lo mejor de esa mala situación.

3.

Si sabe que al dar el número de teléfono de un amigo es probable que le cause un problema (por ejemplo, intimidación, acoso, etc.). es mejor decir que no lo tiene o que han acordado nunca darlo sin su consentimiento previo.