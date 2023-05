Descubra la nueva línea de maquillaje para mujeres que buscan practicidad

La marca lanzó lanzado su nueva línea de productos Ya! diseñada especialmente para mujeres activas que buscan una rutina de belleza práctica y versátil.

Barra Multiusos Ya! Producto tendencia porque es fácil de usar y muy práctico. Se trata de una barra en crema 3 en 1 que se puede usar para dar color a las mejillas, labios e incluso párpados. Es una solución perfecta para dar un toque de color a cualquier parte de tu rostro en cualquier momento del día. Además, su tamaño compacto la convierte en un indispensable para llevar en tu cartera y estar siempre lista para cualquier ocasión.

Polvo Multiusos Ya! Simple, fácil y práctico, un polvo 2 en 1: cubre y unifica como una base ligera; controla el brillo, matifica y retoca como un polvo. Ideal para lucir una piel uniforme y mate, con protección solar incluida ya que cuenta con SPF 25, protección UVA/UVB y es vegano. Es un producto on the go, fácil de llevar, así que siempre podrás retocar tu piel cuando lo necesites.

Sombra compacta Ya! Si buscas una sombra compacta de alta calidad, no busques más. Las sombras unitarias de Ya! tienen una textura suave y aterciopelada, y vienen en una amplia variedad de colores con una pigmentación intensa. Estas sombras están hechas a base de extracto de alga roja y son veganas, lo que las hace perfectas para aquellos que buscan opciones de belleza sostenibles. Además, estas sombras son de larga duración, por lo que no tendrás que preocuparte por retoques constantes.

Máscara a prueba de agua Ya! Obtén pestañas de impacto y sin preocuparte por el agua y el sudor. La máscara Ya! te brinda cuatro beneficios en un solo producto: alargamiento, definición, volumen y rizado. Es todo lo que necesitas para lograr unas pestañas perfectas en un solo paso. Además, esta máscara es de larga duración, por lo que podrás disfrutar de tus pestañas perfectas durante todo el día.

Delineador Ya! Ideal para lucir una mirada impactante y luminosa. Con su acabado brillante y de larga duración de hasta 13 horas, podrás mantener el brillo y la intensidad en tus ojos todo el día. Además, su fórmula resistente al agua y su fácil aplicación hacen que este delineador sea una excelente opción para cualquier ocasión, desde una reunión de trabajo hasta una noche de fiesta.

Delineador a prueba de agua Ya! Si buscas un delineador práctico y versátil, este es para ti. Su fórmula multiusos 3 en 1 te permite usarlo en tus ojos, cejas o labios, dependiendo del color que elijas. Además, al ser resistente al agua, lo convierte en un compañero perfecto para días calurosos o de lluvia. Olvídate de cargar varios delineadores en tu bolso, con este producto, tienes todo en uno.

Tinte Labial Ya!: Tinta líquida no transfer. Pinta los labios con un color intenso de hasta 10 horas de larga duración. Además, su textura ligera y fresca hace que se sienta cómodo en los labios y su fórmula vegana lo hace una opción de belleza sostenible. Usa un poco para un look natural o agrega varias capas para un efecto más intenso.

Labial Mate Ya!: Una barra labial Estra mate, con color intenso de alta cobertura, acabado uniforme, y con hasta 10 horas* de larga duración. Es un producto super práctico que está en tendencia y se puede combinar para obtener distintos colores.