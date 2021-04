Después del colegio: ¿estudiar o trabajar?

Parece que todo estuviera claro, pero no siempre es así: no todos los jóvenes pueden estudiar después del colegio... y no a todos les conviene.

“Hay jóvenes que necesitan conocer el mundo real, por lo que unos meses trabajando les hará poner los pies en la tierra y ver cómo se mueve el mundo”, explica el pedagogo Diego Peña.

Otros, por su parte, tienen claro qué carrera seguirán y pasar del colegio a la universidad es un camino seguro (en medio de la incertidumbre de la pandemia) para alcanzar sus metas a largo plazo.

Sin embargo, otros aún no tienen claro qué harán con sus vidas: ¿cuál sería entonces el paso a seguir?

De hecho, los “Ninis”, es decir, los jóvenes, entre los 14 y 28 años que no trabajan ni estudian, eran ya 2.7 millones en Colombia para 2020.

Por supuesto, la pandemia puso su cuota de contribución pues, según cifras del Dane, las mujeres y los jóvenes ha sido quienes más perdieron sus empleos y posibilidades de trabajo durante este periodo.