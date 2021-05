Entre las opciones más comunes esta regalar ropa, perfumes, maquillaje o cualquier otra cosa excepto electrodomésticos porque no cabe duda que el regalo debe ser para mamá y no para la casa.

Pero ¿cuál sería el regalo ideal que además tenga una buena relación calidad-precio? Para las mamás amantes del maquillaje o que quieren empezar a incursionar en este ámbito, essence tiene para ti algunas opciones que incluso puedes adquirir sin salir de casa:

Con la nueva normalidad, un nuevo enemigo del maquillaje ha llegado a nuestras vidas: el tapabocas. Para evitar las manchas de maquillaje en esta nueva prenda de vestir, urge que le regales a mamá un spray fijador que proteja su maquillaje de las manchas y la decoloración, mientras matifica su piel para un acabado natural. Opta por un producto enriquecido con un complejo natural de principios activos como el instant Matt make-up setting spray.

Resaltar los ojos se ha vuelto tendencia en el último año; ya sea con delineados atrevidos o sombras de ojos, es esencial darles un toque de color con tonos rosados o tierra de alta pigmentación. Los sets individuales de eyeshadow son ideales para las mamás que también hablan con la mirada, pues hay hasta 14 tonos con acabado metálico o mate y su tamaño compacto permitirá que mamá siempre pueda traerlo en su bolsa de mano.

Las pestañas largas y tupidas están siento tendencia, pero ¿cómo lograrlas sin necesidad de pestañas postizas? Bueno, un rímel que tenga un cepillo medianamente grueso con punta en “V” permitirá abarcar todas las pestañas y distribuirá mejor el producto evitando las famosas y nada estéticas “pestañas de muñeca”. La get BIG! lashes Volume Boost Waterproof mascara es la opción perfecta en caso de que mamá llore al escuchar las tradicionales canciones o el ver el regalo soñado.

¿Manicure en casa? Yes, please! Mamá merece que se le consienta como la reina que es y una opción divertida es hacer una tarde de manicure en la comodidad de su casa hecho por ti. Si no eres la persona más experta o no tienes todos los utensilios, un removedor de cutículas, un palito de naranja y un esmalte te ayudarán.

Opta por el Cuticle Remover Eraser Quick & Easy que después de unos segundos de aplicarlo, ablanda la cutícula evitando tener que sumergir las manos en agua caliente y así será más sencillo retirarla con ayuda del palito. Para tus uñas, elige un esmalte de uñas con efecto en gel que asegure una durabilidad óptima, un color intenso y un brillo asombroso. Nuestra recomendación es el Shine Last & Go! Gel Nail Polish, el cual es vegano, súper pigmentado y está disponible en 34 tonos para dejar volar tu creatividad.