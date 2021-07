Pestañas increíbles: lo que debe y no debe hacer

Tras un año devastador para la industria de la moda, aproximadamente 420 marcas de moda y estilo de vida infantiles entre ellas las marcas colombianas: Eugenia Fernández Kids, Baby Classic, En el Clavo, Kocodio, Krio Color, Mola Mola, Parrot Parrot, Ukelele, Tres Ovejas, Amallure y Alexandra Bueno Kids, tendrán la oportunidad de ofrecer sus productos a más de 7.000 compradores, que se alistan para hacer negocios, del 1 al 3 de agosto en la ciudad de New York.

Acerca de Tok Tok y sus fundadoras

Dos mamás emprendedoras que compartían la misma pasión de tener una tienda mágica de productos 100% colombianos. Abren en agosto del 2018 “Tok Tok Kids “, una tienda mágica donde se reúne lo mejor del diseño infantil colombiano.

Lorena Cuevas (directora Creativa) Estudió en USA Gerencia y diseño de moda, donde tuvo la oportunidad de trabajar para diseñadores como Jill Stuart, Oscar de la Renta. A su llegada a Colombia fundó Mulierr (MLRR-OFFICIAL), marca de diseño de alto reconocimiento, Casa Precis y más tarde fundó “BluBlu Petit”, marca de diseño para bebés., es una de las fundadoras de Malva (la primera tienda por departamento de Colombia, ubicada el La Serrezuela). su experiencia como consultora en el BFW 2019 y 2020 donde garantizó la participación de veintiocho compradores internacionales y veinte compradores nacionales. ( Saks Fifth Avenue, Moda Operandi, Galerías Lafayette, Harvey nichols Dubai, Maison de Mode, El Corte Inglés, Antidote, Bossa Concept entre otros ) Adicionalmente Lorena Cuevas desarrolló tres plataformas internacionales (New York Retail y Wholesale SOHO 2017, Wholesale Madrid 2017 y México Retail & Wholesale The Featherd 2018 ), donde asistieron un total de 50 compradores internacionales de tiendas y boutiques de Estados Unidos, Europa y Latino América, además un equipo profesional conformado por representantes de ventas en diferentes latitudes ( EEUU, Europa y Asia) que trabajan en la consecución de compradores de las casas de retail más importantes del nicho, al mismo tiempo que hemos desarrollado alianzas estratégicas con agencias de marketing y de comunicación como Lambert & Associates, KCD e influenciadores como Nina García, entre otros. En la actualidad se dedica a asesorar a marcas de todo el mundo a través de su empresa consultora de moda “Innovate &Consulting”.

Natalia Jakimtschuk (directora Comercial) Esta colombo-canadiense trabajó 15 años en el sector de retail, dónde se desempeñó como gerente de una cadena de boutiques, encargada de compras, personal y tienda virtual. Al llegar a Bogotá́, desarrolló su propia marca de productos “Naturalia Life” de aromaterapia y cuidado personal y abrió́ una tienda virtual, “Naturalia Health Bar”, de artículos naturales y amigables con el medio ambiente para el hogar y toda la familia. Actualmente trabaja en el desarrollo de “Naturalia Kids”, una marca de cuidados para bebés y niños.