El duelo de los jóvenes de undécimo grado

Para Alejandra, esta situación hizo mella en sus emociones: ya no quiere salir de su cuarto y perdió el interés de relacionarse con sus compañeros y amigos. La virtualidad no le es suficiente.

Para Mariana Mccormick, estudiante undécimo grado, este año ha sido duro.

“Es undécimo. Es al año que uno lleva esperando desde hace mucho tiempo. El año en que uno cree que hará muchas cosas, además porque el San Pedro hace muchas actividades como introducción a las universidades, la Semana Patronal, partidos (deportes) de promociones... entonces hay un poco de decepción”, cuenta Mariana.

Le ha ido bien con las clases virtuales, pero no hay duda de que el tener la oportunidad de compartir con sus compañeros, con todos los protocolos de seguridad, sería algo importante para ella.

Para Andrea Mantilla, estudiante de undécimo, explica que “ha sido cuestión de adaptarse. En un principio fue más difícil aceptar el hecho de que no tendría clases presenciales y que eso supondría no disfrutar de igual forma mi año escolar, pero con todo el desarrollo de la problemática sanitaria y gracias a los esfuerzos de mi institución y maestros por hacer ameno el ambiente de aprendizaje me di cuenta de que era la mejor decisión posible, que si bien es un reto para todos, no ha sido imposible sacarlo adelante”.

Por su parte, Sergio Niño, también estudiante de undécimo, indicó que “obviamente esta es una situación que nos tomó a todos de sorpresa, nadie esperaba que esto sucediera y tuviéramos que terminar nuestro último año a la distancia. Pero el colegio ha tomado ciertas medidas en las cuales, a pesar de la distancia y en la virtualidad, nos ha permitido desarrollarnos, entender los temas. A veces hacemos reuniones donde conversamos lo que nos pasa diariamente y no se siente que fuera virtual”.