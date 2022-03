$!El santandereano Diego Farelo llegó a Times Square, Nueva York

Diego Farelo le planteó a su corazón dos metas desde el primer momento en que llegó a Estados Unidos: hacerle fotos a un presidente electo de ese país y exhibir su trabajo en Time Square.

Y ésta segunda meta ya es un hecho.

“Durante los últimos años dos personas me habían contactado para hacer unas fotos que serían proyectadas en Time Square. Me emocioné mucho, pero nunca se hizo realidad”, cuenta Diego.

Ya en una ocasión anterior le había pasado lo mismo y una segunda decepción le resultaba ya demasiado dolorosa.

Porque, aun si no creemos en el destino, este parece cumplirse de alguna forma, un reconocido productor de Miami, Andrés Pineda, contactó a Diego para una campaña de la marca Shop Yahaira.

Mientras realizaban la producción en Miami, Pineda “se me acercó y me dijo: Diego, da todo tu máximo, pues me acaban de decir que esto podría llegar a las pantallas de Time Square. ¡Te juro que por dentro de mí sentí de todo! Sin embargo, ya era la tercera vez que alguien me decía lo mismo. Pensé: ¿será que esta vez sí se hará realidad?

Un mes después, a través de Instagram, Diego descubrió que sí, que como dicen, la tercera es la vencida: sus fotos habían llegado a Time Square.

“En ese mismo instante compré los tiquetes y viajé a New York por unos días para verlo en vivo y en directo. Como si fuera poco, no era cualquier pantalla, era una de las más grandes de Time Square”, cuenta Diego.

Puede que para algunos este logro no parezca algo tan relevante, o solo fruto de la buena suerte, pero no es así: “me he esforzado en muchos aspectos para hoy poder decir que lo logré y estar donde estoy. ¡Sueño cumplido”!