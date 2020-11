El “tal COVID-19” sigue ahí: ¿qué puede hacer para mantenerse fuerte?

Es posible que ya se esté hablando de “post- pandemia” y que ya estemos de lleno en la “nueva normalidad”, pero ¡ojo! El contagio y los fallecimientos no han desaparecido y, sin duda, el COVID-19 no ha ido a ninguna parte. Así que no baje la guardia.