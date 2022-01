El tarot, signo por signo, para el 2022

Alinear el pensamiento con el quehacer cotidiano, con la certeza que la mente tiene el conocimiento, pero que uno realmente sabe con el corazón.

El 22 es un año para enfocarse sin dispersarse y, al mismo tiempo, crear espacios de libertad. Se va a cuestionar la globalización: sirve o no sirve. Se enfrenta la realidad con la verdad.

La espiritualidad va a jugar un papel fundamental que propicia la aparición de nuevos profetas, muchos profetas, y de nuevas profecías. De ahí la importancia de escucharse a sí mismo más que a las autoridades externas. La responsabilidad es intensa e importante. Mucho despertar espiritual o místico, fanatismos también. Nuevas apariciones de la Virgen o de santos. Y asuntos muy conmovedores.

Las formas de ejercer el poder y el liderazgo cambian. Evitar los líderes. Se revelan verdades de personajes de autoridad, y también los secretos personales a partir de abril. Tiende a desaparecer una generación que administra el poder y una nueva aparece. Las profesiones también cambian, las del futuro no serán las tradicionales.

Este año vamos a liberar emociones, a expresarlas para darles un sentido creativo y trascendente o vamos hacia procesos de sentirnos en dependencia de otros, de situaciones y de drogas que deterioran al ser en su esencia. El uso de cualquier tipo de psicotrópicos es un enorme riesgo. La psiquiatría y la psicología se desarrollan para resolver los requerimientos de la salud mental. Aparición de enfermedades tortuosas para el alma. La realidad y la fantasía se pueden confundir. Pensamientos mágicos y también muchos espejismos.

La creatividad toca la puerta de los artistas, artistas plásticos, escritores, músicos, etcétera, quienes van a tener un año en el que podrán expresar sus mejores obras y obtener reconocimientos. Desarrollar los recursos creativos es un imperativo. Y se va a despertar el artista - creador que cada uno lleva en su interior. Este podrá aparecer y expresar ese genio personal que manifiesta la belleza que nos habita y encontrar las formas más hermosas de expresarla. Disfrutar de lo inmediato y de las ideas de vanguardia.

El entorno

La naturaleza va a sacudirse, y ya no se trata simplemente de ecología: la tierra tiene la palabra y las catástrofes van a generar migraciones; entonces, la pregunta puntual es ¿a dónde ir? Mucho movimiento migratorio. Todo se va a mover. Inundaciones, terremotos, erupciones volcánicas...

Y, a la par, se va a generar importante innovación tecnológica en los temas de la tierra: cómo se siembra, se cultiva y cómo se cosecha. Además, los conflictos y la violencia que se presentan nos enseñan a establecer diálogos y puentes hacia un nuevo ser, más humano.

Se sugiere descubrir una nueva forma de armonizar las relaciones, a entrar en contacto con una manera más humana de vivir, más consciente del otro, y asumir actitudes más amorosas. Vamos a descubrir que los sentimientos profundos son un lenguaje.

Los sistemas deben abrirse para conseguir mayor estabilidad.

La vejez es un tema que nos va a permitir encontrarle nuevos significados a la muerte. Y tienden a absolverse muchos crímenes contra la humanidad.

Aparecen nuevos paraísos fiscales. Nuevas formas de negociar, oportunidades distintas. Una nueva estructura económica. Muchos nuevos emprendimientos.

Y algo bien importante: aprender a disfrutar de los espacios consigo mismo, los espacios de soledad para forjarse una nueva forma de amar, de comunicar, un destino común en manos de cada uno.

Prima lo social, el colectivo sobre lo personal. La renovación es el tema. El año obliga a lo social, a lo comunitario. Tal es el mensaje del Arcano XX, El Juicio en El Tarot. El cielo habla y escuchar el mensaje que es lanzado a la humanidad tiene una repercusión en los conglomerados y en cada ser humano.

Abrirse a lo trascendente que, como información renovadora, nos llega para iniciar nuevos caminos y tener la capacidad de seguir los mandatos del corazón. ¡Vamos a descubrir la vida humana como el valor fundamental! Vamos a devenir más humanos, y por ende más conscientes del otro y de sus necesidades.

Aries - Del 20 de marzo al 20 de Abril

Los dos últimos años no han sido fáciles. Y ahora puede llenarse de optimismo y expandir horizontes. Nuevos contactos muy interesantes van a apoyar su carrera. La necesidad de darle un sentido a lo que hace.

Podrá vivir maravillosos encuentros amorosos en pareja y si no tiene compromiso y lo decide podrá establecer una buena relación, sincera, durable. Tiene ciertas dificultades para compartir, le encanta cambiar y salir de lo rutinario, y el deseo de innovar o cambiar se manifiesta. Como lo señala en el As de Copas actúan en usted dos fuerzas, el agua que serena y el fuego que exalta, dos fuerzas que son difíciles de parar. Si las reconoce va a lograr consonancia y podrá lograr objetivos que le apasionen y le generen serenidad.

Que bueno el tiempo que puede pasar consigo mismo, replegarse sobre sí, la introspección es muy favorable. Hay que poner los puntos sobre la íes en lo que no le convence, ese es el mejor paso para solucionar el día a día emocional. En la medida en que apacigüe el espíritu, el cuerpo se sentirá a gusto.

Sus opciones profesionales se van precisando. Iniciando el año necesita descansar. Todo se mueve y evoluciona, se moderniza, se actualiza. Lo importante es la opción y saber que todo tiene su tiempo. Y tenga presente que su corazón siempre tiene la razón. Un buen año para escribir sus experiencias y su evolución, para mantener al día los aprendizajes y variaciones que se van presentando.

Tauro - Del 20 de abril al 20 de mayo

La vida se enriquece con nuevos amigos y personas que van a jugar un rol importante en su vida emocional y profesional. Le enriquece el intercambio de perspectivas, de ideas, la apertura al conocimiento de nuevas culturas.

Este año le van a interesar los movimientos en beneficios de comunidades y la ecología. Entréguese con fervor. Y como la creatividad va a jugar un rol preponderante en su vida es gracias a su sensibilidad que podrá cumplir los objetivos en armonía, expresando la belleza que se esconde detrás de cada cosa.

Tendrá periodos de efervescencia amorosa. Si la pareja es de larga data es importante desplegar los tesoros de su imaginación para recuperar el entusiasmo en la relación.

Podrá hacer grandes cambios con pequeños detalles que modifique cada día. La voluntad y la persistencia son los que traen los frutos. El talento se expresa y es el corazón el que marca la forma de expresión en los objetivos que quiere lograr.

En la vida laboral encuentra que le hace vibrar, tendrá espacios privilegiados y realizaciones precisas. Lo rutinario, la repetición, lo que le estanca, va a desaparecer del panorama. Los acontecimientos serán precisos para indicarle dónde quiere estar y qué debe dejar atrás.

La Reina de Copas es como un don: magnifica lo que toca, aporta dicha y esperanza. Ella representa un nuevo estado de conciencia que se despierta a realidades más elevadas de las que ha vivido hasta ahora.

Géminis - Del 21 de mayo al 20 de junio

El 2021 ha sido un gran maestro. Y este es un año para realizar nuevos propósitos, y como serán numerosos mejor si prioriza lo que pretende conseguir. La vida profesional es el apoyo, la oportunidad y la abundancia. Es gracias al orden en lo que hace que podrá obtener buenos resultados. Sin embargo, tendrá la impresión de pasar de lo dulce a lo amargo, de lo caliente a lo frío. Permanecer o cambiar.

El ritmo se acelera y su vida también y es mejor prever tiempos de descanso para no sentir el impacto de la fatiga por ambicionar reconocimientos y propósitos. Entre el inicio y el fin un vacío, donde siente que pierde el control y que puede sugerir cambios que no le atraen tanto, cerrará su año y se sentirá más acorde con sus ambiciones. Querrá abrirse a nuevos horizontes, estudiar, viajar.

Al concretar los deseos íntimos de su corazón va a propiciar una regeneración en lo personal y en el entorno. Puede ir más allá de sus capacidades conocidas hasta ahora y no inventarse límites que el mundo exterior querrá llenar. Responsabilidades, muchas responsabilidades.

A retomar los valores, y a integrar los nuevos que le van a sorprender. Y permita que la espiritualidad se instale naturalmente en su vida. La receptividad a lo intempestivo es indispensable. Está abordando una fase mayor de su evolución, así lo sugiere el arcano XIII, el arcano sin nombre.

La monotonía puede convertirse en una trampa en la vida de pareja, innove, cree y diviértase con ella, si quiere conservarla. Encontrar el equilibrio entre el corazón y la razón, entre la agitación y la armonía.

Cáncer - Del 21 de junio al 22 de julio

El año empieza lento, dueño del carro de su destino siente que le falta el control, que es lo impuesto, pero eso también pasará y va a encontrar la forma de lograr sus objetivos porque es capaz de mantener la razón al orden del día, y la cabeza fría. Y sus prioridades y ambiciones serán recompensadas.

Por momentos el sentimiento de estar en un círculo vicioso lo encierra y le cuestiona su estima y los valores. Son las emociones las que generan esas apreciaciones y es indispensable conectarse con su fuerza interior y con los seres queridos: ellos son sus mejores aliados, una vez que lo logre la fuerza emocional lo va a guiar muy lejos. Sus más cercanos son su punto de apoyo.

El número VII su arcano es considerado sagrado. Es la posibilidad de reunir el espíritu y la materia. Sugiere planos superiores que se pueden abrir. Actividad y acción. Fuerza, y sin embargo el arcano sugiere la necesidad de mostrar sus debilidades, hacerlo es sinónimo de evolución.

Su centro de interés es más lo colectivo que el éxito individual. El impulso que puede imprimir a la acción de los demás. Al hacerlo va a sentir que entrega lo mejor de sí mismo. Va a expresar la gran madurez de espíritu que ha alcanzado.

Va a sortear los obstáculos con destreza, se va a salir del terreno trillado y abordar la vida con una apertura de espíritu que va más allá de los límites que siempre se ha impuesto.

Leo - Del 22 de julio al 23 de agosto

Sus prioridades cambian y siente intensamente su fuerza interior y el deseo de transformar su mundo, sus ambiciones y la forma de amar. Exprese con sinceridad sus sentimientos. Un año muy activo con decisiones en las que la fe le permite dar un salto hacia lo desconocido. Sus realizaciones y triunfos son proporcionales a los esfuerzos y a la exaltación con que realice sus labores.

El arcano de los Amantes representa un espíritu positivo, que ama la vida. Su visión será clara y precisa en fijarse objetivos, y los va a lograr. Querrá ir al fondo de las cosas, incluso cuando hacerlo le significa cuestionarse.

Va a analizar la sociedad con una gran agudeza y profundidad y va a buscar los medios para hacerla evolucionar.

En la pareja, complicidad y ternura, los pequeños detalles que exaltan la magia de los encuentros. Va a tomar decisiones en las que renueva sus sentimientos con quien comparte la vida o se impulsa hacia nuevas conquistas.

El aprendizaje y el ejercicio de la apertura de espíritu, la tolerancia y el altruismo van a señalar un cambio importante. Consejero sabio, el mejor regalo para los demás es compartir lo que sabe y ante todo, su tiempo. El extranjero, lo nuevo, se abre para explorar nuevos mundos y oportunidades.

El empleo del tiempo le va a permitir mantener la energía en lo que la vida le va a exigir para lograr sus objetivos. No hay que dispersarse, todo tiene su tiempo y su lugar. Disfrute, goce. Sabe hacerse apreciar, desear y ser indispensable.

Virgo - Del 23 de agosto al 23 de septiembre

Va a tomar conciencia de su fuerza y va a encontrar sus dioses interiores, iluminar su interior y manifestar su luz. Se afirma en la medida en que se mueve, en que cambie las acostumbres obsoletas y decida ser encantador.

El año es bien interesante porque le permite encontrar nuevos métodos para mejorar el trabajo, para hacerlo más efectivo y con nuevas líneas de productividad. Abra puertas y explore lo que ellas van a mostrarle como oportunidades. Su instinto es su mejor guía.

Si hay apertura, el amor no tardará en tocar a su puerta o en mejorar los lazos existentes. La idea del amor y la persona ideal son diferentes a lo que siempre ha creído, un cambio importante y sorprendente. Le cuesta el compromiso y es difícil de retener a no ser compromisos ya establecidos.

Los ideales del caballero de espadas se exaltan y está en la medida de realizarlos. Inesperadamente lo va a invadir un sentimiento de libertad y será capaz de grandes cosas. No va a contentarse de imaginar situaciones, cambios, conceptos, va a poder realizarlos. La mente se va a ocupar de desarrollar nuevas ideas.

Va a interesarse en el desarrollo de nuevas disciplinas, podrá estudiarlas. Su vida espiritual es dispersa a no ser que sus intereses personales estén subordinados al bien común.

Libra - 23 de septiembre al 23 de octubre

Hay que ir tras los sueños y crear nuevas iniciativas que permitirán un mejor desarrollo de su propósito vital. Avanza por decisiones que esta tomando y van a mejorar el ritmo de vida. Ajustes que conducen a una renovación que le permite realizar sus propósitos. Estos cambios van a tener una gran repercusión en todas las áreas de su vida.

Los desafíos tocan a su puerta y prometen. Y es gracias a la disciplina y la claridad con que los aborde que podrá construir nuevas estructuras más sencillas, livianas. La tenacidad y el impulso inicial cuentan. Va a dejar fardos atrás, esos que tuvo que arrastrar y le impidieron ver el panorama con el optimismo que debe mantener todo el 2022.

Va a cambiar la incertidumbre por la eficiencia. Sepárese de aquellos que siente ya no tienen lugar en su vida, es un primer paso para concretar realizaciones, y usted es la prioridad de este año.

Tierno en sus relaciones tiende a dejar pasar las necesidades de otros antes que las suyas. Escuche con atención y aporte a los demás la riqueza de sus conceptos y conocimientos. Armonizar su vida entre su naturaleza emocional y la mental, es la propuesta para el año, saldrá crecido de esta experiencia. Aprenda a entregar y compartir en justicia y con discernimiento.

Escorpio - Del 23 de octubre al 22 de noviembre

El año propicia la oportunidad de encontrar el equilibrio emocional en su vida íntima y con sus relaciones, en su relación, lo que le brindará una forma de vida más serena, evitará entrar en conflictos y lo que parece complicado podrá resolverlo con fluidez. Sus cualidades son excepcionales y sus potenciales va a poderlos desarrollar aún más. Muy sensible frente al otro, podrá formar, si lo desea una pareja excepcional.

Muy importante todo el año contar con espacios de calma, serenos, donde pueda evaluar las prioridades que se traza en lo que hace. Necesita del silencio del reposo para lograrlo y si algo le aburre en su que hacer, es desde ahí donde va a lograr dar un paso más adelante hacia horizontes más creativos. Este año es importante mirar su vida y los acontecimientos desde diversos ángulos. Podrá sentir indiferencia frente a su día a día. Y adquirir la filosofía que invita a decir frente a la dificultad: esto también pasará. Y frente al gozo que brota como un manantial de agua fresca: esto también pasará. Es muy importante saberlo: para cada situación que aparece, usted tendrá la llave de la solución en sus manos. Las aspiraciones espirituales van a estar presentes siempre, ese será su espacio de bienestar. No aspire a tener papeles protagónicos. Que sean otros que desgasten la energía en esos logros que no le van a interesar. Va a contar con nuevas energías que le van ayudar al presente. Hay algo seguro: usted no va a actuar y pensar como en el pasado, ¡qué importa! Lo van a sentir aislado, aparte, y no va a convencer a los demás de actuar sobre los acontecimientos con coraje y determinación.

Va a aceptar y asumir sus responsabilidades, las nuevas, las que le llegan. Y dará la impresión de haberlo hecho toda la vida. Ahí podrá dar lo mejor, va a aportar innovaciones y realizarse. Eso de combinar la pasión con la actividad profesional es un sueño que podrá concretar.

Sagitario - Del 23 de noviembre al 21 de diciembre

Es el momento emprender nuevas aventuras que van a renovar la vida, repartir, abrir nuevos caminos. Recupera la libertad de viajar y abrir horizontes. Recupera relaciones, amigos y situaciones del pasado.

Para mediados del año la buena suerte y el amor van a caminar de la mano y va a soñar, pero no se expanda demasiado y trate de concretar. Sensaciones muy fuertes y eventos amorosos inesperados. La forma de amar y relacionarse con los demás evoluciona y se abre sobre todo el segundo semestre. Eventos llenos de encanto y magia que le permiten sentir plenitud.

Podrá concretar sus deseos y proyectos, y en lo que haga podrá tener reconocimiento, trabaje intensamente, con tino, precisión, las recompensas tocan a su puerta.

El año se inicia haciendo los ajustes necesarios para que todo tome o retome un ritmo fluido. La dirección por la que opta será la indicada, pero es inútil acelerar los procesos que requieren tiempo, paciencia y resolución. Que interesante constatar que este proceso lo va a llevar a obtener reconocimientos en la medida en que entregue lo mejor de sí mismo.

Cuenta con apoyos y ayudas numerosas. Sus aptitudes son numerosas, solo la impaciencia es su impedimento y lo sabe, lo tiene muy claro. Su imaginación arde en su interior y no hay porque retenerla. No va a reproducir situaciones ni esquemas del pasado en su creatividad.

Capricornio - Del 21 de diciembre al 20 de enero

Los últimos tiempos no han sido fáciles. Y este 2022 al fin no será un año como los otros. Hay que cerrar esa página, dejar resentimientos, dolores y actitudes nocivas o pesimistas atrás.

En el amor tiene la posibilidad mágica de reinventarse, de ir barriendo hacia fuera todos los prejuicios para hacer cambios y ajustes importantes que pueden revitalizar su vida afectiva, mayores compromisos o ruptura de ellos.

En el trabajo algo importante se va a revelar en mayo, no dude en lo que siente debe hacer, sabe que sus propósitos cuando se empeña son órdenes para su vida. No lo dude, es el momento de avanzar. Actúe con rapidez frente a las oportunidades. Va a encontrar las personas que necesita para colaborar e impulsar sus realizaciones. Entra en una fase constructiva, pero difícil de concretar. Ya sabe y tiene la estructura concebida. Deje de crear impedimentos inexistentes. Integre a su vida sus nuevos proyectos, el tiempo de las disculpas terminó.

Lo importante todo el año es la apertura de espíritu, la apertura hacia nuevos amigos y mirar siempre adelante.

Por favor, cultive la dulzura. No permita que el frío se instale en sus relaciones. Sea razonable con las demandas de su vida íntima.

Acuario - Del 21 de enero al 18 de febrero

Concentración, persistencia y paciencia son las llaves que le abren las puertas de los logros, esos íntimos propósitos que quiere satisfacer y puede realizar. El año marca una transición profesional. Listo, atento a crear y a reinventarse en su vida laboral.

Si tiene pareja renovar el amor le va de maravilla, un sentimiento profundo le acompaña. Del amor ardiente, al amor romántico. Sin embargo, mucha reflexión, deseos de interiorizar las experiencias y vivir momentos de soledad. Va a sentir la compañía siempre presente de la verdadera amistad.

La vida le propone actuar con discernimiento, teniendo en cuenta los aprendizajes de los últimos años que lo han hecho más sabio. Quiere avanzar con rapidez y la tarea es el aprendizaje de la paciencia de una gestación de progreso. Que bueno que dedique tiempo a actividades que le permitan a su mente descansar y también a su cuerpo.

Este año esa mezcla de sentimental y mental causa movimientos en su vida. Va a necesitar confrontar sus reflexiones con las de los demás sobre todo cuando la curiosidad por abrirse a nuevos horizontes se evidencia, y la creatividad requiere expansión en su interior. Busque, descubrimientos fundamentales, despertar a valores éticos profundos, coraje, nobleza de espíritu.

Todo el año va a cuestionarse en su hacer y encontrará poco a poco respuestas creativas que son las que dan el paso adelante. No pierda en ningún momento el objetivo, las presiones vienen a confirmar que su opción es buena.

Piscis - Del 19 de febrero al 20 de marzo

Abundancia de buena energía, de buenas oportunidades, de mejoras económicas. Así que a mantener la cabeza siempre firme en todo lo positivo que la vida le propone. Entra en un periodo beneficioso para su vida en el que la comunicación, la apertura al mundo y a los demás son el mejor objetivo. Lo va a lograr. Lo importante es definir qué es lo que quiere y para dónde va, de lo contrario aparecerá en el momento menos pensado, el gato de Alicia que le va a decir que si no sabe para dónde va puede optar por cualquier camino. Y no todos son propicios.

Hay que llenarse de optimismo, pero no deje que las oportunidades se diluyan, a concretar. Avance. Y reúnase y mantenga un círculo de personas amables y positivas. Aprenda a hacer concesiones, escuche porque con la expansión puede creer que siempre tiene la razón y puede entablar discusiones con quien se atraviese en su camino.

Se presentan opciones de trabajo interesantes como resultado o recompensa del esfuerzo realizado. A concretar las metas que se propone, a darse los mejores medios a la realización y acepte las ayudas que se le presenten. Tiene oro en las manos.

Un año donde precisar sus ambiciones, concretar lo que la vida le ofrece es lo importante. Siempre mantener la mira en sus ambiciones, el terreno es propicio a la siembra y anuncia buenos resultados.