Estas son las tendencias de belleza que marcarán el 2022

Rostros naturales y pieles sanas, que contrastan con maquillajes perfilados y de impacto

Los looks con aspecto natural y fresco han llegado para quedarse. Las tendencias de pieles sanas, brillo natural y las rutinas de skincare han ido en constante ascenso en los últimos años y el 2022 no será la excepción. El lanzamiento de nuevos productos como serums de ácido hialurónico, vitamina C y otras proteínas para el rostro seguirán incluyéndose cada vez más en las compras permanentes de quienes quieren cuidar la textura e hidratación de la piel.

En contraste, desde Yanbal también hemos visto que para el 2022 la tendencia principal de maquillaje serán los brillos para resaltar la mirada, haciendo a los ojos los más llamativos de la temporada. Será importante resaltar las sombras y los labiales que, cada vez, se vuelven más importantes por la reapertura de eventos sociales y encuentros familiares. Definitivamente, en 2022 no hay que temerle al glow ni al color, los tonos vibrantes y llamativos nos permitirán aprovechar toda la gama de colores que resalten los rasgos del rostro, y los maquillajes luminosos y perfilados serán un must!