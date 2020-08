Estudiante UDI entre los finalistas del Premio Mario Hernández al diseño

El premio Mario Hernández al diseño, es un certamen anual que incentiva la creatividad de los diseñadores jóvenes y Miranda Quijano logró un lugar en la final gracias al diseño de la línea Momo, que consta de tres objetos de uso cotidiano, morral, billetera y reloj.

De acuerdo con el estudiante entre las exigencias del premio estaban exaltar “el lujo colombiano” y tener en cuenta la situación de crisis por la pandemia de COVID-19.

“Me inspiré en esa alegría que un día nos puso entre los países más felices del mundo y hoy parecía esfumarse, por eso decido que el lujo colombiano a trabajar era el Carnaval de Barranquilla y sus personajes, a fin de que la línea Momo llevara amor, felicidad y el calor que nos caracteriza”, explicó el estudiante.

El Premio Mario Hernández otorgará dos becas con el Instituto Europeo di Design IED en España para el curso de verano. Una de estas becas será para las universidades de Bogotá y la otra para las universidades de fuera de la capital. Los ganadores se conocerán hoy, 6 de agosto.

“Para mí la participación en el premio Mario Hernández ha sido una experiencia única, llena de emociones, disciplina y retos. Desde el punto de vista profesional me permitió no solo integrar lo aprendido en la UDI, sino buscar nuevos conocimientos que me permitieran conseguir la meta, lo cual significó crecimiento personal y profesional”, comentó Miranda Quijano.