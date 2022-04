Luego de trabajar 15 años en medios de comunicación, Diana notó que su pasión por transmitir información a una audiencia se había terminado.

Tras años de trabajar juiciosamente y conseguir varios ascensos, cada mañana se levantaba para ir al trabajo con una angustia mayor: se sentía poco motivada y, en muchas ocasiones, llegó a pensar que no tenía sentido haber estudiado comunicación social.

“Era una carrera con la que ya no me identificaba. Me di cuenta de qué tal vez era hora de hacer otra cosa”, cuenta Diana.

A sus 35 años, decidió emprender en un negocio virtual a través de Instagram. Y aunque apenas está despegando y no gana lo mismo que antes, no se siente arrepentida.

Para Juan Camilo, la situación fue similar: “sentía que no me valoraban lo suficiente. Años de trabajar en una empresa para que llegara una persona joven y obtuviera un ascenso más rápido. NO me parecía correcto, así que decidí hacer algo completamente diferente”.

Juan Camilo y su novia de siete años decidieron viajar a Estados Unidos y empezar allí un negocio.

La frustración laboral tiene dos vertientes: una de ellas es la individual, donde para una persona comienza a dejar de tener sentido su trabajo aunque las cosas resulten manejables en el día a día.

Y puede ser que se encuentre en una situación injusta laboralmente, como pasa en la mayoría de los casos, pero puede ser que también tenga una baja tolerancia a la frustración.

Y la otra vertiente: algunas compañías no están manejando adecuadamente las habilidades y recursos de sus trabajadores, por lo que muchos de ellos, a pesar de su talento y conocimientos, se sienten frustrados o poco valorados.

Sucede, claro, pero no todas las personas tienen el valor (o la pasibilidad) de echar por la borda su trabajo como solución a su frustración laboral. Y no siempre es la decisión más acertada.