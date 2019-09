Aquí vivimos mi familia y yo, todos hemos vivido en este lugar triste, mis padres, mis abuelos, los abuelos de mis padres y así contando de para atrás, no se sabe quién fue el primero de los morales en llegar, probablemente una mujer sola que huía de su familia por haber quedado embarazada, pobre esa tátara tatara tatara abuela, no encontró mejor lugar donde parir su miseria. Venir a este barrio donde a su tátara tátara tátara nieto fue asesinado, por un tiro, que dice el periódico, fue a quemarropa. Mi prima venía bajando la loma del barrio cuando lo vio caer, no se imaginan lo terrible que fue eso, ella gritaba, y en sus gritos se escuchaba el dolor de una madre sola, sola como la tátara tátara tátara abuela de su marido ahora tumbado en el piso, desangrándose, sin siquiera dejar una mancha, porque esta tierra está tan seca que cada gota desaparece rápidamente, como por arte de magia.

En el barrio que habito no crecen los árboles, pareciera que se levantara todo el polvo y que cada soplo del viento es una nueva creación de seres tristes y malvados, a este lugar le dan la espalda los dioses, lo evitan los caminantes, si por algún motivo alguien de otro lugar visita esta tierra baldía - como dice mi abuelo- , no dura mucho tiempo en darse cuenta de que este no es lugar para hacer vida. Los caminantes que van por la vía al mar,- ¿para qué buscarán el mar?, me pregunto – en fin esos que caminan vía al mar, que abandonaron su tierra en busca de un mejor futuro – ¿un futuro? ¿Qué será eso de futuro?- en fin ellos pasan por nuestro barrio y se quedan mirándolo con un terror que no pueden ocultar como si pensarán que la sombra de la muerte se va a pegar a su espalda y más temprano que tarde cobrará su vida.

Los alaridos en el exterior desgarran su vientre y provocan que más lágrimas broten de sus ojos. Parecen de un animal siendo torturado, y preferiría que fuera así; pero no, aquellos gritos son de una persona, son de su madre. En el fondo desea que todo sea una horrible pesadilla, sin embargo, sabe que todo aquello es tan real como la crueldad de esos sujetos. Escucha un golpe seco y los lamentos cesaron. En la atmósfera vibra un pesado silencio. Se incorpora con lentitud, siendo consciente hasta ahora de sus piernas acalambradas y al mirar hacia afuera a través de las rendijas del armario no ve a nadie. Pero, la puerta se abre de golpe y al alzar la vista se encuentra con uno de esos sujetos de uniforme militar. Él sonríe formando una mueca espantosa en su rostro curtido, y ella apenas puede asemejar el infierno que se le avecina.

Hacía más de un año que Don Roque no se levantaba por su propia voluntad, ni usaba despertador, bueno, aunque “Despertador” era uno de los muchos apodos que usaba para referirse a su perro: Olafo, cuyo tono predeterminado de alarma era un cíclico llanto de frecuencia muy alta que no paraba hasta que él se levantaba de su lecho, iba al baño, se ponía sus chanclas y cogía el mismo collar con el que encontró al can merodeando por los alrededores del parque de los niños. La primera vez que Don Roque lo vio, pensó que era el perro más feo que había visto en su vida. Con pelos chamuscados por el inclemente sol bumangués, una lengua emocionada que parecía más resorte que lengua y un par de ojos negros saltones que contrastaban con sus despeinadas crines grises. María José, su nieta de 5 años no se fijó en eso, ella sintió un gran cariño a primera vista, un amor que no exigía absolutamente nada. Ni un pelaje abundante y suave que incitara a las caricias constantes, ni una pizca de vergüenza a la hora de sacar su lengua para demostrarle al mundo lo contento que estaba. El perro parecía una Guernica de Picasso enmarañando pelos y babas. Ella extendió su mano para alcanzar la correa que colgaba desinteresada de su collar. “Tenemos que ayudarlo nono” decía María José mientras se zafaba de la mano de su abuelo para proporcionar de caricias al perro que, ella sentía en ese momento, lo necesitaba. Y como Olafo no era de los tímidos, se dejó llevar por el tacto que la pequeña le ofrecía y se lo retribuía de la forma en como ellos saben hacerlo, con oscilaciones enérgicas de cola y lengüetazos en la cara. Esta imagen alarmó a Don Roque y con un amable pero firme tirón del brazo alejo a la niña del feo perro. “No sabemos de dónde viene este chandoso María José, te puede pegar algo.”

La siguiente pregunta Don Roque la vio venir:

“¿Nos podemos quedar con él?”

Y la respuesta, al igual que la pregunta ya se había pensado. Entonces un sonoro “NO” salió de su boca como decisión inamovible.

Ahora sabemos que la determinación de ese NO se quebró fácilmente. Los nietos suelen alojarse en un compartimiento especial en el corazón de los abuelos. Cuando falló en encontrar a sus legítimos dueños, Olafo fue el nombre que designo al perro de orejas grandes, pelaje gris con manchas blancuzcas cuya textura oponía resistencia al acariciar, patas alargadas que contrastaban con su torso flaco y desgreñado. Cuando le preguntaban en la calle que ¿Qué clase de perro era Olafo? Él respondía que era criollo, ese término amplio que se le da a la mescolanza de muchas razas y donde no existe ningún trueque para su adquisición.

El canchoso, zute, pulgoso, basurero, perro malo, despertador o simplemente Olafo, empezó a vivir con el anciano como una excusa para que su nieta lo visitara más seguido y así fue. Pero poco a poco ese pretexto se fue diluyendo. Con su peculiar forma de ser encantó inconscientemente al abuelo. Casi sin darse cuenta Don Roque se hallaba a si mismo sonriendo ante la mirada inocente de Olafo. Al principio lo mandaba a bañar en la veterinaria del barrio, pero le daba un inmenso pesar tener que dejarlo en una jaula mientras esperaba su turno. Y los quejidos desesperados de Olafo cuando la puerta del calabozo se cerraba, se traducían como: “No me dejes, por favor, no me dejes como mis anteriores dueños” y eso arrugaba su corazón aún más de lo que ya estaba. Entonces decidió adecuar su baño para bañarlo el mismo.

Del Roque que Olafo conoció por primera vez, muy pocas cosas quedaban. Pero algo que había de prevalecer en su actuar eran los monólogos críticos cargados de opiniones poco populares que él se reservaba para sí mismo, pues parecía que la gente no sabía apreciarlos. Tales verborreas eran del estilo de:

“Si Antonia Santos hubiese sabido que su nombre iba a direccionar a este barrio, yo creo que se pondría a llorar. Yo mismo la acompañaría en la pena. Este barrio ataca a todos mis sentidos. La contaminación auditiva me recuerda todos los días que sí, efectivamente ese helado es a mil pesitos y que los aguacates todos los días están bien maduritos. Es que se mete en uno toda esa propaganda. Si los vendedores ambulantes enseñaran italiano ya lo hablaría con fluidez. Pero no, io no parlo italiano ¿No es cierto Olafo? Jaja, el tonto perro me mira como pidiendo que le siga explicando, no como el idiota del Ramiro que...”.

Todas las salidas al parque de los niños se desarrollaban así, uno hablando y el otro escuchando. Uno atado a una correa y el otro sosteniéndola. Pues Olafo no se podía soltar. A pesar de los esfuerzos de Don Roque por enseñarle a comportarse en el parque sin ataduras, el perro siempre lo decepcionaba. Si Olafo sentía que nada lo estaba amarrando, su actuar era igual. En la mente de él, el mundo debía ser explorado. Estaba diseñado para ser olfateado, para ser pisoteado y marcado por sus huellas, para ser orinado, para dejar su estampa en él. Apenas el peso de la correa desaparecía, el universo se convertía en su alcoba.

Un día, durante uno de sus más recurrentes soliloquios acerca de los venezolanos. Y justo cuando su charla interna había llegado al cenit de alteración (Acompañada de movimientos bruscos de manos, típico de los santandereanos), una linda French Poodle cuyo celo se podía olfatear a metros de distancia por la potente nariz de los perros, se paseaba en un carro que recorría la 27. Olafo no pudo resistir tan embriagante olor y se lanzó a perseguirlo. La correa se deslizo de las manos de Don Roque y lo siguiente que pudo hacer fue gritarle con la fuerza máxima de sus ya desgastados pulmones, pero el can parecía no escuchar y ágilmente corrió. Encontró un atajo por la boca del imponente Clavijero y lo atravesó. Entonces así se fue en busca de la fragancia que surcaba de norte a sur por esta concurrida carretera y el abuelo solo pudo seguir con su mirada la partida del único ser vivo que realmente lo escuchaba.

A medida que las patas de Olafo desataban su desenfrenada emoción hormonal y separaban a Roque del perro, él empezaba a sentir que odiaba al prófugo. Luego vio como la mirada de María José se dibujaba en sus parpados apretados para que su inmensa frustración no se le escurriera por la cara. “¿Qué va a pasar con las visitas de mi nieta? ¿Cómo se lo voy a decir?” Un montón de dudas invadían la mente del viejo, quien lucía estático en la mitad de lo que parecía ser la nada, una nada producto de sus cavilaciones desesperadas. Se sentía desarmado frente al filo de la circunstancia. Tenía que hacer algo.

Empezar una búsqueda era el paso lógico. Por eso imprimió una de las tantas fotos de Olafo que tenía en su celular, en la que salía con la lengua afuera y miraba a la cámara con gran ternura. A pesar de lo fotogénica de la foto, Don Roque pensaba que tal imagen era de las que se apreciaban mejor en vivo. En una hoja blanca que decía algo así como: “Soy Olafo y me perdí...” anexó la ilustración del can con su número de contacto. Se armó de muchas copias y pegamento para forrar la 27 de los carteles que anunciaban la desaparición de su perro. Ahora solo quedaba esperar y estar pendiente de su teléfono. Llevaba su celular a todas partes, incluso al baño, donde se posaba el Champú antigarrapatas al lado del propio. Pasó una semana sin la anhelada llamada. Desesperado, arguyó que eran los venezolanos los culpables parciales de su tragedia y que, por lo tanto, ellos debían encontrar a su mascota. “Igual, los venecos me besarían los pies por miseras monedas”. Entonces, salió al parque donde se aglomeraban en estos días y habló con un grupo que encontró enseguida. Sin saludar, el viejo les dijo “Les tengo un trabajo. Mi perro se perdió. Ésta es la foto. El que lo encuentre o sepa algo, recibirá una buena recompensa.” Los venezolanos lo miraron a él y luego a la foto que les estaba entregando y asintieron. “Si va, fuego. Nosotros le hacemos la segunda”. A Don Roque le costo un poco entender que eso significaba que el pacto estaba cerrado.

Se armaron como una falange de exploradores urbanos y emprendieron la búsqueda del perro usando la foto como referencia. Los más jóvenes eran los más proactivos, seguidos de la sabiduría senil. Gruesas gotas de sudor perlaban las frentes de los implicados. Cualquier rincón podía ocultar al astuto perro. “¡Olafo! ¡Olafo!” el clamor se escuchaba como cánticos que se perdían en la vastedad del cielo Bumangués. Don Roque se sentía humillado, rodeado de ese acento extranjero. Pero era un mal necesario. Era la comunión de los que se sentían victimas el uno del otro. Por una parte, los venezolanos se sentían victimas de una xenofobia que crecía con efecto bola de nieve. Y Roque, que los veía como la amenaza de la paz de su ciudad.

“Señor, encontramos al perro.” le dijo un chamo al viejo. “¡Ejtá allá! Pero esa gente lo llama por otro nombre”. Alarmado pero contento, Roque se dirigió al lugar donde apuntaba el muchacho. Efectivamente, estaba el perro rodeado de una mujer y el que parecía su hijo. Tenían grandes sonrisas de júbilo mientras acariciaban al insubordinado perro. “¡Olafo!” Gritó Roque. Las orejas del perro se irguieron como dos grandes antenas y el perro se echo a correr a los brazos del viejo, la cola le batía con tal fuerza que sus caderas también se movían con el vaivén de la extremidad. La emocionada lengua no escatimó en lamer cada centímetro de su rostro. “¿De dónde conoce a Peluche, señor?” lo interrumpió una voz infantil que se acercó desde un costado. “¿Peluche?” pregunto el anciano. “Sí, nuestro perro.”

“Pero ustedes lo abandonaron, yo lo encontré hace dos años” dijo el viejo. “Sí, lo perdimos justo antes de que tuviéramos que devolvernos a Caracas para traer a nuestra abuela”. “Ah. O sea que no les basta con los perros que hay en Venezuela y se vienen a adoptar los que hay aquí. Muy bonito.” Exclamo Don Roque.

A lo que la familia le respondió: “Peluche es venezolano también”.

POR TUS VENAS CORRE SANGRE VALIENTE

A Victoria Campillo Jiménez

Ayer viste a tu abuelo enojado, ¿verdad? Para explicarte esa forma de reaccionar te voy a contar una historia que ocurrió en un pueblito de Colombia llamado Charalá, la tierra de tu abuelo. Tus tíos y yo crecimos escuchando las historias del viejo sobre su tierra natal. Tu abuelita Carmenza cuenta que una noche, en el billar de don Ramiro Meneses ubicado enfrente del parque, lo vio jugando con extraños. De pronto se emberracó porque le querían robar una carambola de tres bandas: la había tacado con toda la mística del caso pero en el último golpe las bolas apenas se rozaron, lo que desató dudas.

Ante la sorpresa de todos tu abuelo, que apenas era un jovencito más, adquirió una postura desafiante: amenazó a los hombres con el taco, los miró fijamente a los ojos con la quijada levantada.

—¡A robar a otro! —les gritó. Luego les dijo: “Por si no lo saben (en esta parte se le sale la saliva de pura bronca al decir su frase patriótica preferida) en las venas llevo sangre de los que bajaron al río a darle cara a los españoles”.

Entonces los billaristas, intimidados por la referencia histórica, terminaron reconociendo que sí hubo carambola y hasta le gastaron la borrachera.

Aquellas soberbias repentinas nunca pasaron a mayores: las apaciguaba al son del tintineo de las Bavarias que tomaba hasta la madrugada mientras relataba, con gracia histriónica, las hazañas del legendario héroe de la familia.

Te confieso que no me molesta la idea de tener un vínculo directo con el protagonista de aquellos relatos; pero la abuela tuya como que no le creía mucho en ese tiempo y un día le dijo: “¡oiga Alfonso! ¿Usted de verdad tiene sangre de la gente que enfrentó a los españoles?”

Ahí mismo tu abuelo decidió llevar a su joven prometida a la casa de los Vargas -su familia- a corroborarlo.

Resulta que, más o menos dos siglos atrás, hubo un Vargas que murió en la batalla del río Pienta. Lo convidaron, pero eso no fue una batalla. Y si lo fue, sería la menos ventajosa de todas las batallas independentistas: plomo contra machete. Los nuestros tenían todas las de perder. Aun así, hastiados de tanta injusticia, los charaleños hicieron frente a la embestida del ejército español que, crecido como una avalancha de hombres, llegó la madrugada del miércoles 4 de agosto de 1819, desbordando las orillas del río Pienta por los lados del puente.

Los soldados, al mando de un tal Lucas Gonzáles, no tuvieron compasión. Durante tres días se ensañaron contra los campesinos. Unos campesinos que convirtieron sus herramientas en armas frente a un ejército organizado y bien dotado. Los libros de historia hablan de cientos de muertos que llegaron a oler a maluco por permanecer varios días a la intemperie.

Esos libros no mencionan ni por las esquinas la hazaña de Fulgencio Vargas, así se llamaba el héroe nacional nacido en el seno de nuestra familia. Tampoco hay un cuadro con su estampa en ninguna biblioteca. Se ha especulado entre los Vargas, de generación en generación, que era igualito a los actuales Vargas de Coromoro: delgado, con bigote poblado y manzana de Adán sobresaliente.

Alguna vez estuve en la finca de aquella familia. Y recuerdo ver a los parientes arreglando unos pollos para un bautizo. Ya casi no me acuerdo de sus caras.

Siguiendo con la historia, Fulgencio peleó en aquella masacre que ocurrió hace doscientos años. Yo no sé si alegrarme o ponerme triste por él, pero te aseguro que me indigna recordar el relato de esa barbarie.

Según tu abuelo, a Fulgencio le bastó ver morir a un charaleño atravesado por una bayoneta enemiga. Esa visión le sirvió para hacer tanteos y, media hora después, se las ingenió para reducir la desventaja por la diferencia de armas.

Escondido en un granero Fulgencio hizo cálculos: midió y cortó dos cuerdas de fique de un metro, amarró las cachas de un par de machetes recién pasados por la piedra de amolar. Del otro lado de la pita ligó un nudo en cada una de sus muñecas. Los empuñó, los soltó, quedaron suspendidos. Luego de un tirón hizo regresar los machetes a sus manos y se fue como alma que lleva el diablo a cazar soldados. Con esa técnica el pariente se llevó por delante a más de una docena de españoles.

Los enemigos se confiaban apenas veían a dos metros la silueta de aquel desarrapado que aparecía entre los matorrales y antes de terminar un parpadeo, las peinillas llegaban volando al cuello o cara de los soldados. Entonces, Fulgencio aprovechaba el segundo de asombro para recuperar los machetes al viento y rematarlos con el filo. Luego desaparecía.

“¡El que está quieto, se deja quieto!” Solía decir tu abuelo a esta altura del relato.

En la casa de los Vargas de Charalá hay una habitación con objetos personales del difunto héroe. Es una especie de museo familiar en el que se exhiben, sin mucho orden, algunas pertenencias de nuestro antepasado. Entre las cosas hay un rucio sombrero colgado de una puntilla, un rejo de cuero color terracota que yace sobre un mueble rústico, un machete oxidado, un par de alpargatas blancas y hasta una totuma con sus iniciales. Pero lo que más sorprende a los visitantes es ver una cabeza de cerdo empotrada en una tabla marrón con el borde dorado. Debajo del hocico se lee: “Este animal se comió al valiente Fulgencio Vargas, héroe de la Batalla del Pienta, muerto de un balazo de mosquete a los 6 días del mes de agosto de 1819”.

Fue ahí, en esa casona de los Vargas, donde tu abuela comprendió por qué al hombre que había escogido para casarse se le sube la sangre a la cabeza con tanta facilidad, y de dónde viene su manía de hinchar el pecho cuando habla con orgullo del pariente guerrero.

Tu abuelo, tus tíos y yo supimos desde niños que un cerdo se había comido medio cuerpo de aquel héroe nacional, que cayó metros arriba del puente en la esquina donde hoy queda una gasolinera.

Como en esos días, después de la batalla, no había quedado nadie que espantara los animales, el cerdo se lo comió con tranquilidad. Solo dejó las extremidades. Pasada la matanza encontraron el animal haciendo fiestas con el cuerpo del pariente. Decidieron sacrificarlo y disecarle la cabeza, no por venganza, sino porque antes de pasar por aquellas fauces, un hombre valiente nacido en Charalá había entregado la vida por la patria.

En la familia hay diferencias acerca de si aquella cabeza de marrano debe seguir representando la memoria del gran Fulgencio Vargas. Unos dicen que sí, otros dicen que no, otros quieren acreditar nuestra descendencia buscando su ADN entre las muelas del cerdo.

En todo caso lo que muchos no saben es que gracias a la valentía del gran Fulgencio y de trescientos charaleños más, un tal Lucas González le incumplió a quien esperaba 800 soldados para enfrentar a las tropas de Bolívar en un punto de Boyacá. De no ser porque González retrasó su ejército matando campesinos en la tierra de tu abuelo, esta nación no estaría celebrando doscientos años de independencia.

Por eso, ahora que lo sabes, debes entender a tu abuelo cuando reclama por una injusticia. Si nota alguna se pondrá de pie, airado. Se le subirá la tensión, apretará sus puños temblorosos y los pondrá a media altura para gritar, aunque ahora ya ni se le entiende: “¡Por mis venas corre sangre charaleña, de los que fueron al río a dar la vida por la patria!” Tal como lo viste ayer.