Es importante adecuar este espacio con productos y elementos que se adapten a sus necesidades y brinden seguridad y comodidad a estos integrantes del hogar.

Teniendo en cuenta las necesidades de las familias colombianas, Corona brinda las siguientes recomendaciones que harán del baño un lugar más seguro para todos.

- Seleccione el sanitario adecuado: si su hogar está compuesto por personas de la tercera edad o con movilidad reducida, es ideal contar con un sanitario de 2 piezas, que tiene una altura superior a la estándar, es ergonómico, cuenta con sistema de accionamiento por palanca y asiento de cierre suave que impide la caída brusca de la tapa, ofreciendo mayor seguridad. Asimismo, si tiene niños, puede implementar uno más pequeño, con la altura óptima para uso infantil y un sistema de taza sin anillo que permite un mejor lavado después de cada uso reduciendo la generación de gérmenes y bacterias. Recuerde que por higiene es ideal cambiar el asiento cada dos años, y más cuando llegamos a una casa en arriendo que ha pasado por varias familias.

- Implementa barras de seguridad: este elemento es ideal para el apoyo, seguridad y protección de toda la familia. Procure implementar una en acero inoxidable con tornillos de anclaje del mismo material, para evitar la corrosión. Existen diferentes tamaños y formas de barras, solo debe elegir la que mejor se ajuste a su espacio y la necesidad.

- Utilice un lavamanos especial: si convive con personas con movilidad reducida, use un lavamanos con un diseño ergonómico de frente cóncavo para facilitar el acceso y pozos más amplios que ofrecen mayor comodidad.

- Elija una ducha segura: Las duchas con tecnología balance de presión cuentan con un mecanismo sensible a la fluctuación entre la presión del agua caliente y fría. Este sistema detecta si hay un pico en la presión de agua caliente o reducción del caudal de agua fría, al sentirlo, activa el sistema de protección cerrando el flujo de agua caliente protegiendo a usuario de posibles quemaduras accidentales.

- No olvide las griferías: son un gran aliado que brinda comodidad, diseño e innovación. Es ideal una que no requiera contacto directo y detecte la presencia del usuario desde cualquier ángulo; con un cierre automático en 20 segundos que evita el desperdicio de agua, permitiendo el ahorro especialmente cuando hay niños en el hogar, además no requiere conexión a punto eléctrico, facilitando su instalación en remodelaciones.

- Implemente elementos de decoración funcionales: el espejo es un elemento imprescindible en la decoración del baño, por esto, si se quiere lograr una mayor ergonomía y funcionalidad, es ideal utilizar un espejo de fácil manipulación, con capacidad de aumento hasta 2,.5 veces y de cuerpo giratorio.