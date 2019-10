“Joker”: una oportunidad para hablar de salud mental

Aunque los expertos no se ponen de acuerdo sobre si la relación que hace la película con la violencia y la salud mental es más negativa que positiva, el hecho de tocar el tema es el primer paso para hablar de la salud mental.

En “Joker”, algunos ejemplos de la película muestran cómo el protagonista, que padece una enfermedad mental, es capaz de cuidar a su mamá y aferrarse a un trabajo por algún tiempo, va a terapia y trata de tomar sus medicamentos, pero la falta de financiación pública, la pobreza y la incomprensión como sociedad de este tipo de enfermedades, empeora la situación de quienes padecen trastornos, pero que luchan todos los días para mantenerse a flote.

“Lo que sí es importante destacar es que la mayoría de las personas que padece un trastorno mental no va a matar a nadie ni cometerá acciones terroristas y es por eso que los feminicidas, los violentos y los asesinos no pueden justificarse en las enfermedades mentales para no afrontar legalmente las consecuencias de sus acciones”, explica el sociólogo Camilo Cifuentes.

Lo que sí se puede temer es que las personas con trastornos mentales pierdan el deseo de vivir. En Bucaramanga, se reportó el número de intentos de suicido más alto del país: 320, según una investigación realizada por el Ministerio de Salud y la Fundación Saldarriaga Concha.

“En la enfermedad mental existe en todo un espectro de trastornos, pero con el tratamiento y el apoyo adecuados, las personas pueden llevar una vida plena. Lamentablemente, el apoyo de las instituciones locales para acompañar a las personas que se encuentran en riesgo de suicidio es mínimo”, explica Catalina Mayorga, estudiantes de último semestre de psicología de la Universidad Cooperativa de Colombia y una de las creadoras de Párchate con la vida, una campaña para la prevención de suicidio en el Área Metropolitana.

Tenemos que hablar de salud mental y el éxito de la película “Joker” es una oportunidad para ello, pero, ¿qué debemos saber? Expertos le cuentan.