¡Llegaron los aguinaldos y las novenas!

Mafe Álvarez, una de las voces femeninas del pop urbano con mayor proyección en el país, cuenta que aunque ya no juega, sí recuerda mucho todos aquellos momentos especiales de su infancia cuando los aguinaldos hacían parte de la magia de la Navidad.

“Hace mucho que no juego, pero me parece muy divertido. Recuerdo un aguinaldo que consistía en que no podía decir “sí” o no podía decir “no” en una conversación y me parecía muy difícil, pero era muy divertido”, le contó Mafe a Vanguardia.

Sin duda, la tradición de los aguinaldos parece haber sido olvidada. Lo curioso es que a pesar de ello, muchos recuerdan con cariño aquellas épocas en las cuales todo era alegría, diversión y un reto gigante para cumplir con el aguinaldo que se estaba jugando.

Y mucho más que eso: esta es una época para compartir en familia y estrechar lazos de amor y fraternidad: “debe ser más trascendente que la sola época de dar y recibir y de compartir. La navidad representa muchos simbolismos: nacimiento, reconciliación, recogimiento, celebración, cambios”, explica la psicóloga Claudia Rico.

Las novenas también son una oportunidad muy especial para reunirse en familia y, de paso, agradecer por todas aquellas cosas positivas recibidas y, por qué no, también las lecciones aprendidas.

¿Sabe qué son los aguinaldos y qué son las novenas?