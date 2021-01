Pestañina: ¡Bye, bye a los ojos de panda!

¡Volumen dramático sin manchas! La fórmula vegana y sin aceite permite que el rímel no solo tiña las pestañas de color negro, sino que también se envuelve alrededor del vello fino como una película suave que no causa irritación en los ojos, para tener un look perfecto todos los días. Lo mejor es que no se aglutina ni se desmorona y es fácil de quitar con agua tibia sin necesidad de desmaquillantes.