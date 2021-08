Por eso, y para hacerle frente con la mejor cara a la segunda mitad de este 2021, los expertos de Yanbal comparten tres looks con delineados en tendencia para lo que queda del año:

“Queremos inspirar y empoderar a las mujeres con su belleza, que el uso del tapabocas no signifique dejar de lado nuestra vanidad y el querer sentirnos bellas siempre. Por eso, aunque todavía atravesamos un contexto que nos pone a prueba todos los días, desde Yanbal seguimos creando productos de alta calidad que responden a las nuevas tendencias y que realzan el estilo de la mujer latina” comentó Juliana Londoño, Senior Brand Manager de Yanbal, sobre el lanzamiento del nuevo delineador de la marca: Tattoo.

Un look natural para el día, que resalte los tonos piel y el efecto matte: Los colores básicos y las prendas chill, combinadas con un makeup natural que permita percibir una piel sana y luminosa, son una opción ganadora para disfrutar de las tareas cotidianas que realizamos durante el día. Por eso, recomendamos iniciar la mañana con un delineado delicado, solo alargando la colita del ojo, y labiales efecto matte con tonos nude. Este look es ideal para salir a correr, ejercitarse en casa o disfrutar de una jornada de home office movida.

Un look formal, que destaque la elegancia y el glamour de la mujer latina: Los colores tierra o incluso los tonos ahumados para los ojos, crean y resaltan la expresividad de la mirada. Por eso, combinarlos con un delineado alargado, completando del medio hacia el final darán una percepción de maquillaje ligero pero contundente, ideal para una reunión de trabajo.

Un look perfecto para la noche, con tonos oscuros y fuertes que contrasten con un makeup glossy para atraer todas las miradas: Los outfits de colores oscuros siempre serán una excelente opción para combinar con un maquillaje luminoso, perfilado y que aumente la belleza del rostro femenino. Para lograrlo, alarga más el final del delineado para dar una sensación de cat eye, no te olvides de aplicar varias capas de pestañina y dale un look moderno a su mirada con unas cejas laminadas y gruesas. Seguramente, serás el centro de atención en esa reunión virtual con amigos o en una cena con su pareja en casa.