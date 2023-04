Durante el 2023, los bioestimuladores de colágeno, tratamientos enfocados en lograr una piel sana, luminosa y con efecto de lifting sin cirugía, serán los más solicitados por los pacientes en cuanto a tratamientos estéticos. Esto según la tendencia que se ha venido marcando desde el año anterior, donde según un estudio de MS-IQVIA de Merz Aesthetics, el 76%, de los procedimientos más apetecidos fueron estos.

El concepto de la calidad de la piel para mejorar apariencia, textura, elasticidad y luminosidad sin modificar la estructura anatómica serán algunas de las características que seguirán marcando tendencia durante los próximos meses, esto en conjunto con la tecnología y todos los procedimientos e innovaciones que le garanticen mayor eficacia, seguridad y confianza al paciente.

Para el 2023 la tendencia en procedimientos estéticos se mantendrá en la búsqueda de opciones con cambios que sean sutiles y bellos, sin modificar de manera muy notoria la fisionomía individual. Por ejemplo, muchas pacientes optan por tratamientos que les permitan tener un rostro más descansado, pero conservado la naturalidad. Tratamientos que son a menudo solicitados por las pacientes como aplicación de ácido hialurónico en las ojeras o en los labios, logran ese objetivo de un aspecto joven y fresco. Los hombres, a diferencia de esto, prefieren procedimientos en los que los cambios como mejorar el contorno mandibular, borrar arrugas muy marcadas y prevenir la alopecia, sin perder su esencia o naturalidad.”, comentó la doctora Valentina Dicker, especialista en medicina estética de Merz Aesthetics.

En este nuevo año, de acuerdo con la doctora Dicker, estas serán las tres alternativas de tratamiento que marcarán el estilo de las personas que busquen cuidar su piel como los bioestimuladores de colágeno. El concepto de la calidad de la piel para mejorar la calidad será la apuesta y la tendencia en medicina estética; con estos procesos se logrará luminosidad del rostro sin modificar la estructura anatómica del paciente.

Los dispositivos no invasivos que garantizan tratamientos personalizados, seguros y eficaces, se convertirán en las posibles opciones más solicitadas en el 2023. Por ejemplo, la aplicación de Ultherapy es un tratamiento no quirúrgico que utiliza la magia del ultrasonido micro focalizado para generar nuevo colágeno en áreas como cara, cuello y escote. Esta opción no genera incapacidad y es por esto que es una de las alternativas más solicitadas, principalmente como herramienta de prevención del envejecimiento.

Los hombres cada vez sienten más curiosidad por los tratamientos estéticos, entendiéndolo como un concepto de bienestar. Como complemento a una rutina de cuidado facial en casa, la toxina botulínica puede ser una alternativa para suavizar líneas de expresión y dar un aspecto fresco y descansado, además de poder utilizarse en problemas como bruxismo e hiperhidrosis axilar.

En línea con lo anterior, los jóvenes de 25 años en adelante son quienes están marcando las tendencias hoy en día y la calidad de la piel, a través de toxinas puras, será durante 2023 una tendencia innovadora. De acuerdo con la doctora Valentina Dicker “las nuevas generaciones están en la búsqueda de opciones que les permitan ver su rostro más descansado, con una mirada fresca y una piel que cautive las miradas, lo que ha contribuido al crecimiento del mercado de los procedimientos estéticos en un gran porcentaje”.

Según el estudio IMS-IQVIA, se puede evidenciar que, durante el 2022, la comercialización de la toxina botulínica tuvo un incremento del 51% en ventas, los bioestimuladores de colágeno un 76% y el ácido hialurónico un 28%*. Aunque actualmente las mujeres son las mayores consumidoras de estos productos, los hombres están siguiendo fuertemente esta tendencia y en un futuro se espera que sean un mercado muy importante para la industria de la medicina estética en Colombia.