En la televisión

La reconocida bloguera y experta en series Catalina Serrano Vásquez explica que los noventa abrieron el camino para las series de mujeres, donde el sexo no era tabú y para la presentación de personajes con orientaciones sexuales diversas, algo que sin duda cambió por completo los contenidos de la caja chica.

“Los años 90 fueron muy importantes para la televisión, sobre todo para la televisión de cable, y algunas series de estos años son las precursoras de contenidos que estamos viendo actualmente en la televisión. Por ejemplo, Sex and the City, que en 2018 cumplió 20 años de haber sido estrenada. Fue la primera en hablar sobre la sexualidad femenina, en poner a cuatro mujeres solteras independientes y que disfrutaban del sexo y disfrutaban hablar de ellos con sus amigas. Eso antes no se había visto en la televisión y también marca lo que van a hacer las series de HBO, que se ha caracterizado por tener series disruptivas, que irrumpen y que tratan temas de manera cruda y sin tapujos sin tabúes ”.

La experta explica que series como Sex and the city pavimentó el camino para series como Big Little Lies,

Serrano explicó que otro fenómeno que se ha dado con los noventa es el regreso de series como Friends y Wil and Grace con los mismos protagonistas que en tiempos pasados.

En el cine y la música

No podemos desconocer la fuerte influencia de la música en la moda noventera, rock stars como Kurt Cobain, Aerosmith, Lenny Kravitz y raperos como Tupac Shakur, Jay Z, Ice Cube, Snoop Dogg y Missy Elliott se apoderaron de la moda para transmitir un mensaje de libertad e identidad.

Científicos de las universidades Queen Mary e Imperial College, de Londres, analizaron más de 17 mil canciones pop que llegaron al top 100 de Billboard con el fin de encontrar cuáles habían sido las grandes revoluciones de la música: las dos primeras se dieron en los años sesenta y ochenta y la tercera... en los años noventa.

En 1991, el rap, el hip hop, el ska y el grunge se hicieron los favoritos de los jóvenes, con mensajes que criticaban el “status quo” y que hablaban acerca de la diversidad sexual, justo lo que estamos viendo ahora.

El experto en crítica de cine y música, Mario Pizarro, explica que “el cine de hoy ha tomado referentes en películas como Trainspotting, Pulp Fiction, El Club de la pelea. Son cintas que marcaron un estilo, una narrativa y una mirada más psicológica del cine”.

Cintas como Buenos muchachos de Martín Scorsese, El silencio de los inocentes de Jonathan Demme, Buffalo 66 de Vincent Gallo, Terminator 2, Asesinos por naturaleza y La Lista de Schindler ofrecen una mirada de los personajes que nació en los noventa y que hoy perdura.

“Capitana Marvel, por ejemplo, nos evoca recuerdos noventeros como Blockbuster, Nirvana, las tiendas de videojuegos, además de los Discman, los pantalones rotos, los skaters”, explica Pizarro.

Desde lo musical, bandas como Nirvana, Soundgarden, Pearl Jam, Alice in Chains marcaron letras con contenido social que hoy resurgen en movimientos feministas y de desafío al statu quo.

“Aparecen los independientes con el rock alternativo y todo el fenómeno del Grunge, a principio de los noventas, con bandas como Nirvana. Un sonido muy diferente a lo que se estaba generando en el mercado de ese momento como el hard rock. Aparecen entonces las letras que hablan más de la soledad, letras depresivas”.

En la moda

Nada es más impredecible que la moda y lo que alguna vez creías out ¡regresa!: ¿quién no detestó los pantalones de tiro alto si fue adolescente en los noventa y ha visto estupefacto cómo se han puesto de moda una vez más?

El grunge y el minimalismo marcaron el estilo de esa época, que se enriqueció con referencias de la cultura hip hop y de las “school girls”, explica la asesora de imagen Stefanni Rodríguez y añade: “La mayor diferencia es que estamos viendo mujeres mucho más empoderadas y a hombres mucho más comprometidos con el cambio social”.

Lo que sí vemos de nuevo son elementos icónicos como los chockers, los jeans flared y los baggy, los jardineros, los suecos y los trajes masculinos, el neón.

Diseñadores como Tommy Hilfiger y Calvin Klein eran los referentes en cuanto a estilo se refiere, el primero con su línea tommyjeans que redefinió el concepto de lo urbano: los jeans regresaron, ¡hasta para ir al trabajo!

“No hay un estilo definido, la idea es que todo sea grande, brillante y colorido”, explica Rodríguez.

No le tema al amarillo, rojo, verde, azul o rosa: la clave es saberlos combinar con colores sólidos.

Los cuadros y las telas escocesas también volvieron, así como las camisetas estampadas que “las mujeres y hombres que trabajan pueden usar con un blazer o con una chaqueta”, indica Rodríguez.

Las rayas siempre serán bien recibidas, pero han sido protagonistas clásicas de este regreso noventero.