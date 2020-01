¿Existe la mala racha?

Si muchas veces este interrogante le atormenta la mente y no sabe por qué atrae la mala suerte, entonces tendrá la sensación subjetiva de que todo le sale mal, o que está pasando por una muy mala racha, explica el psicólogo Marc Rodríguez Castro.

“Este sentimiento de ser un espectador pasivo e impotente ante las implacables desgracias de la vida debe ser una verdadera tortura, ¿verdad? Debe sentirse como un muñeco de vudú, desesperado ante las puñaladas de la existencia humana. No obstante, el creer que tiene siempre mala suerte puede transformarse en su peor vicio. Intentar autoconvencerse de ello es buscar la justificación ideal para no salir de esa indiferencia hacia la vida, y eso queridos lectores... puede llevar a la depresión, puesto que si todo lo que pasa es causa del destino, azar o karma (lo que sea para autoengañarse), ¿para qué luchar? Mucho más cómodo resignarse y no hacer nada”, señala el experto.

El éxito no se consigue con la buena suerte, es el resultado directo de un esfuerzo constante, de hecho la suerte no existe y si existe no depende de nosotros, entonces solo nos queda nuestra propia voluntad de poder para lo que podemos transformar.

¿Solución? Tomar otro punto de vista. La atención es selectiva, y usted decide dónde se focaliza y en qué aspectos quiere fijarse. Ponga en práctica el ejercicio opuesto al que suele hacer. “Haga una lista de todos aquellos momentos en los que se ha sentido feliz. Tenga una visión más global y objetiva de su vida sin lamentarse tanto en las desgracias que le ha tocado vivir”, señala el experto.