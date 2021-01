Un estudio publicado en la revista Science y llevado a cabo por investigadores de la Universidad de Saskatchewan en Canadá, explicó que las primeras horas del día -luego de despertarse- favorecen a la productividad... y si no las aprovecha lo suficiente, puede ser que el resto del día también las pase procrastinando.

Pero los expertos en desarrollo personal le explican que, incluso si usted es un ser nocturno que no puede acostarse antes de la medianoche y, por tanto, su día comienza a las ocho de la mañana, la forma en que emplea esos primeros momentos del día marcarán la pauta del resto del tiempo.

Para muchos, la mañana es solo eso... una primera parte del día en la que, en realidad, el cerebro parece no haberse despertado por completo.

Cada mañana comience con una cita... consigo mismo

Expertos le ofrecen sus consejos para aprovechar las primeras horas de la mañana y así cambiar su vida.

Eso sí, con disciplina, en un par de semanas notará la diferencia:

Levántese temprano. La coach Paola Herrera señala que levantarse tarde hace que pierda gran parte de su mañana, incluso si tiene que ir a la oficina a determinada hora. Lo mejor es levantarse con el tiempo suficiente para que tenga tiempo consigo mismo.

La primera recomendación es que se estire (es como si se estuviera poniendo el alma y añadiendo energía a su cuerpo), luego sonría (aún si lo que le espera para el día no es agradable, agradezca por estar vivo) y, finalmente, pregúntese qué historia se quiere contar hoy. Por ejemplo: “la historia que me voy a contar cuando termine este día es que logré la meta que me propuse para hoy”.

Este ritual le ayudará a sentirse con más energía, incluso si la noche no fue todo lo placentera que hubiera querido.

El segundo paso es meditar. No tiene que sentarse en flor de loto si no es lo suyo, ni mucho menos poner la mente en blanco si le resulta aburrido, pero el coach Agustín Vidal señala que lo que sí puede hacer, por ejemplo, es poner su “playlist” con sus canciones favoritas: no hay nada como dejar ir la mente de cualquier situación para realmente llegar a aprovechar bien la mañana.

En esa meditación practique sus afirmaciones o decretos para el día. ¿Qué son las afirmaciones o decretos? Son frases que, al repetirlas, harán que su mente se enfoque en lo que quiere lograr: “hoy soy capaz de lograr lo que me he propuesto para el día” o “hoy soy capaz de ser la persona que quiero ser”.

Vera qué su mente empezará a enfocarse precisamente en eso y evitará el autosaboteo, una de las causas de que nuestra mañana no sea productiva. Mientras medita, encienda una velita o distribuya en sus manos aceites esenciales que le harán sentir mejor, más renovado y con energía.

Vaya a su “vision board”. La coach Andrea Zambrano explica que el “vision board” es un collage de imágenes donde usted pone fotos y frases que simbolicen las cosas que espera lograr este año: ¿un nuevo trabajo, por ejemplo? Entonces ponga una imagen que recorte de una revista y que represente ese nuevo trabajo que añora. ¿Una pareja? Recorte de una revista a ese personaje que quiere como pareja y póngalo en ese tablero que pondrá en la pared de su estudio o que guardará entre sus objetos personales y que verá cada mañana.

¿Y para qué?

Precisamente para que no olvide cuáles son sus metas y así su mente se programe y se enfoque con la tarea más importante del día y a qué hora la realizará.

No se trata de magia, pero le sorprenderá ver cómo durante el día su mente se mantiene enfocada le impulsa a dar pasos para alcanzar sus metas.

Lea y escriba... o dibuje. La clave de leer un par de páginas inspiradoras (puede ser lo mismo que ha escrito el día anterior) es que hará que su mente se sincronice con esa inspiración necesaria para llevar adelante un día difícil o una tarea necesaria, pero que poco le gusta, según explica la coach Paola Herrera. Lo segundo que hará es escribir qué planes tiene para su día o si prefiere dibujar, hará un dibujo o diagrama sus tareas para el día.

Así, su mente sabrá qué hacer y en qué orden.

Tome su bebida favorita. Ojalá no sea una malteada, por aquello del exceso de dulce, pero sí es una malteada saludable y que le encanta, este es el mejor momento del día para tomarla. Herrera le recomienda un café, un té, un jugo de naranja... cualquier cosa que le haga sentir que vale la pena levantarse. Eso sí, el resto del desayuno procure que sea lo más saludable posible.

Y ahora sí: ¡listo para comenzar el día!