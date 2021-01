Durante el inicio de la temporada primavera - verano se dará un movimiento marcado por la naturaleza, en especial el océano y sus múltiples contrastes. El movimiento Aqua definirá la tendencia con texturas gelatinosas y traslúcidas que sobresaldrán para agregar un punto de atención en el maquillaje. De la mano de brillos e iluminadores, pigmentos con efectos brillantes, metalizados vibrantes y brillos multicolores con efectos nacarados y transparencias iridiscentes, se obtendrán looks frescos y glowy. El color estará inspirado en la profundidad del mar siendo 4 más importantes: el verde anís, verde agua, verde gris, verde agua y azul marino evocando la naturalidad del océano.

Para mitad de año, los amantes del maquillaje podrán vivir una Terapia de color de la mano de tonos fuertes, brillantes y vivos, que ya se han venido posicionando pero que su empleo será más evidente en 2021 durante el verano. Estas tonalidades fuertes serán clave para lograr un aspecto arriesgado o agregar un pop de color a un look clásico. Predominará la inspiración en la multiculturalidad y lo tonos intensos característicos de la diversidad latina. Además, según diversos estudios realizados por la Compañía, los matices más intensos y atrevidos hacen sentir bien a las personas y mejoran el estado de ánimo. En esta línea, los colores atrevidos, con energía tropical y verdadera vitalidad enmarcarán esta temporada; las calles se llenarán de looks divertidos, cargados de luz, de cultura y de emoción para no pasar desapercibidos.