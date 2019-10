“Hay que decirlo sin anestesia”: Walter Riso

El reconocido autor y psicólogo Walter Riso acaba de publicar su libro “Me cansé de ti”, donde a través de cartas ofrece sus claves para decirle a una persona que, definitivamente, la relación se terminó. Riso habló con Vanguardia sobre la forma de decir esta oración que muchos temerán escuchar: “sin anestesia. No hay un curso especial para decir “me cansé de ti” a una persona. Puede ponerle música, puede enviarle una carta, como quiera, pero siempre se lo tienes que decir. Yo prefiero decirle a una persona, si ya no funciona, que prefiero arrancar mi vida solo, que hemos tenido momentos buenos, pero que ahora ya no me siento bien, que siento que estoy perdiendo mi potencial humano y que, entonces, prefiero estar solo”.

¿Y después?

“Acto seguido, uno empaca y se va, aunque le duela el alma. Al principio puede que duela, después la gente sale adelante, pero lo importante es que no puede llegar a esta momento cuando ya han pasado 20 años de sufrir porque tenía la esperanza de que la otra persona iba a cambiar. No cambió: pasaron veinte años ya pasó su vida”.

¿Cómo se llega al punto de decir “me cansé”? ¿Qué pasa con el amor?

“Se llega a ese momento cuando el amor se acaba, se gasta, y es porque alguna de estas tres cosas no están funcionando: el eros no funciona, es decir, el deseo no funciona. O no funciona la amistad en la relación, el momento en el que yo siento que no que no tengo cosas en común con la otra persona. O no le intereso. No le interesa mi dolor, no le duele. Se entra en un plano de indiferencia”.

¿Y si hay amor, pero la convivencia no es posible porque hay violencia de género o porque, simplemente, ya no se soporta más el comportamiento propio o de la otra persona?

“Uno puede amar a alguien, pero comprender que no puede vivir con esa persona. He visto personas que le dicen a la pareja: mira yo te quiero mucho, pero prefiero el dolor de extrañarte al sufrimiento de aguantarte. Puede que esté enamorado de una persona, pero si esa persona abusa físicamente o le trata psicológicamente mal o es una persona que te explota, entonces hay que terminar”.

¿Entonces, hay que dejar ir a esa persona a pesar del amor?

“Sí. Y puede que usted esté en una relación y no ame tanto a la otra persona, pero hay algo de amor y funciona quizás más que aquella relación donde hay amor, pero hay maltrato. Si llega al punto en el que dice “me harté de esto, llevo cinco años sufriendo, hemos intentado muchas cosas”, entonces ya”.