Moda para la pantalla: Cómo lucir bien para las videollamadas

Los encuentros virtuales se han convertido en el pan de cada día para muchas personas, sobretodo, para quienes sus labores tienen que ver con la oficina.

Desde casa todo es mucho más cómodo, eso no se puede negar, pero a la hora de trabajar, no se recomienda seguir en pijama todo el día: no solo es malo para su cerebro que no termina de despertarse y adentrarse en el trabajo, tampoco es bueno para su imagen a la hora de una videollamda.

De hecho, lo recomendable para una mejor salud mental es mantener la rutina si bien no tiene que salir: tome una ducha y vístase por las mañanas con ropa cómoda y looks bonitos que lo hagan sentir bien... ¡y no lo tomen desprevenido a la hora de una videollamada con los jefes y los clientes!

Y ya que la moda se adaptó a la virtualidad, también es una buena oportunidad para dejar una buena imagen en la percepción de quien hable con usted, así sea través de una pantalla.

El mundo cambió y, para muchos, este es apenas el primer paso en cuanto a virtualidad se refiere.